Antonio Banderas y María Pombo comparten balcón en la Semana Santa de Málaga: "No tengo palabras"

Antonio Banderas y María Pombo, en el balcón de Estudiantes, junto a sus familias. Paula Tejada

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Banderas y María Pombo compartieron balcón durante la salida procesional de la Cofradía de Estudiantes en la Semana Santa de Málaga. María Pombo, junto a sus hermanas y su marido, viajó a Málaga para vivir por primera vez esta tradición, mostrando gran emoción en sus redes sociales. La familia Pombo también visitó hermandades como la Esperanza y la Congregación de Mena durante el Sábado de Pasión. Antonio Banderas participó activamente en los actos religiosos, destacando su vínculo personal y familiar con la Semana Santa malagueña.

La Semana Santa de Málaga vuelve a convertirse en punto de encuentro de rostros conocidos. Este año, el actor malagueño Antonio Banderas y la influencer María Pombo han coincidido en uno de los momentos más emblemáticos de la ciudad, compartiendo balcón durante la salida procesional de la Cofradía de Estudiantes.

"No hay palabras para transmitir lo que se vive aquí. Si tienes la oportunidad, esto hay que vivirlo", contaba María Pombo este Lunes Santo en sus stories de Instagram, reflejando la emoción con la que está viviendo su primera experiencia en la Semana Santa andaluza.

La creadora de contenido llevaba tiempo deseando conocer de cerca esta tradición y, en cuanto surgió la oportunidad, no dudó en viajar hasta Málaga junto a sus hermanas Lucía y Marta Pombo y su marido, Pablo Castellano.

Durante el Sábado de Pasión, los Pombo aprovecharon al máximo la jornada visitando varias casas de hermandad, entre ellas la de la Esperanza y la Congregación de Mena.

Pero uno de los momentos más destacados ha llegado este Lunes Santo, cuando la familia Pombo ha sido vista en uno de los balcones de la Cofradía de Estudiantes, donde han presenciado la salida procesional junto a Antonio Banderas. También se encontraban su hija, Stella del Carmen Banderas, y su yerno, Álex Gruszynski, quienes han regresado a España para acompañarle en estas fechas tan especiales.

Imagen del balcón. Paula Tejada

Un día antes, el propio Antonio Banderas ya había protagonizado uno de los momentos más esperados del Domingo de Ramos. El actor regresó, un año más, a su cita con María Santísima de Lágrimas y Favores, una de las imágenes titulares de las Cofradías Fusionadas.

Banderas llegó a la iglesia de San Juan aproximadamente media hora antes de la salida procesional, directamente desde un vuelo procedente de Madrid. "Reventado", según comentaba entre bromas, fue reencontrándose con familiares, amigos y hermanos de cofradía en un ambiente de emoción y tradición.

El actor ha reiterado en numerosas ocasiones el significado personal que tiene para él esta celebración: una cita que, asegura, le conecta con sus raíces, con lo que es y con su identidad.