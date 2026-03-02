Ya es oficial: 1.800 plazas gratuitas en talleres, visitas culturales y excursiones para jóvenes en Málaga

Para participar, los interesados deben inscribirse a través de la web del Área de Juventud o presencialmente en La Caja Blanca.

Durante 19 fines de semana desde marzo hasta agosto, el programa municipal para jóvenes Alterna en tu Ocio 2026 ofrecerá más de 1.800 plazas en actividades lúdicas gratuitas en Málaga. La primera fase de este programa dará comienzo el próximo 6 de marzo e incluye actividades deportivas, talleres artísticos y gastronómicos, visitas culturales, juegos en grupo o excursiones, entre otras.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha presentado este lunes la programación de la primera fase de Alterna en tu Ocio, cuyo objetivo principal es fomentar hábitos saludables entre jóvenes de 15 a 35 años en su tiempo libre.

El programa tendrá su continuación en septiembre y se prolongará hasta final de año, lo que supone un total de 31 fines de semana con actividades gratuitas a lo largo de 2026.

Puede participar en el programa cualquier joven entre 15 y 35 años que haya nacido, resida, estudie o trabaje en Málaga, previa inscripción en la base de datos del Área de Juventud en la web www.juventud.malaga.eu, donde aparece toda la información de cada actividad, así como los formularios, los plazos para inscribirse y las fechas de realización.

También se pueden inscribir y obtener más información en La Caja Blanca, ubicada en avenida Editor Ángel Caffarena, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Actividades gratuitas para jóvenes en Málaga 2026

Marzo

- Viernes 6. Historia de Málaga en realidad virtual.

- Sábado 7. Alterna y la cultura gamming; Alterna y la magia.

- Viernes 13. Talleres en La Caja Blanca: jabones artesanos; haciendo sushi; cianotipia, la fotografía del XIX; aprende a hacer tu propio podcast.

-Sábado 14. Nuestros orígenes desde la Alcazaba; cocina pastas frescas;

- Viernes 10. Alterna con el cine; Alterna escalando.

-Sábado 11. Tercer fuego espacio joven; modelado 3D espacio joven.

-Viernes 17. Talleres en La Caja Blanca: técnicas de scrap, midori en tela; arcilla polimérica; crea tus velas; juegos de mesa.

-Sábado 18. Escapismo; cocina con chocolate.

-Viernes 24. Diseño gráfico, manga; anillos espacio joven; Alterna y las estrellas.

-Sábado 25. Gastronomía: masas; sumérgete en la Alcazaba en realidad virtual.

- Viernes 1. Alterna y la cultura gamming; iniciación a la escalada.

- Sábado 2. Escapismo.

- Viernes 8. Talleres en La Caja Blanca: arcilla polimérica, creando joyas; aprende lettering en tela; doblaje cinematográfico; escapismo: Stranger Things.

- Sábado 9. Alterna y la magia; nuestra historia desde Gibralfaro; cocina hindú.

-Viernes 15. Alterna y los museos: Thyssen; Alterna escalando.

-Viernes 22. Alterna y las estrellas; escapismo.

-Sábado 23. Escalada; gastronomía: postres; Alterna con el cine.

- Viernes 29. Cocina mexicana; desde los íberos hasta hoy.

-Sábado 30. Teatro y autoconocimiento; tercer fuego; visita el cementerio de San Miguel.

Junio

-Viernes 5. Talleres en La Caja Blanca: haciendo sushi; anillos; crea cosméticos naturales; juegos de mesa.

- Sábado 6. Cocina vegetariana; Alterna con el cine; descubre los yacimientos de La Araña; visita el cementerio de San Miguel.

-Viernes 12. Alterna y las estrellas; gastronomía: cocina fría.

-Sábado 13. Vóley-playa en la Misericordia; nuestra historia desde Gibralfaro; Malaca romana.

-Viernes 19. Alterna escalando; nuestros orígenes desde la Alcazaba.

- Sábado 20. Deportes acuáticos; cocina: zumos, smoothies y helados; visita teatralizada: leyendas y misterios.

-Viernes 26. Ruta en paddle-surf; gastronomía: cocina peruana; escapismo.

-Sábado 27. Bautismo de buceo; Alterna con el cine.

Julio

- Viernes 3. Nuestros orígenes desde la Alcazaba; juegos de estrategia RVA.

- Sábado 4. Ruta en kayak; Alterna y la magia; Alterna con el cine.

- Viernes 10. Alterna escalando; cocina asiática.

-Sábado 11. Alterna con el cine; Nuestra historia desde Gibralfaro; descubre los yacimientos de la Araña.

-Viernes 17. Bautismo de buceo; sumérgete en la Alcazaba en realidad virtual.

-Sábado 18. ‘Pickeball’; gastronomía latinoamericana; visita al cementerio de San Miguel.

-Viernes 24. Vóley-playa en la Misericordia; Alterna y los museos: museo del Vidrio.

- Sábado 25. Gastronomía: cocina marroquí; Alterna con el cine.

-Viernes 31. Deportes acuáticos; desde los íberos hasta hoy.

Agosto

- Sábado 1. Vóley-playa en la Misericordia; juegos de estrategia RVA.