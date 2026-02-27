El pequeño pueblo donde se fabrica el aceite de oliva más premiado de España: un rincón histórico lleno de molinos

Las claves nuevo Generado con IA Begíjar, en Jaén, es un pequeño municipio reconocido por producir algunos de los aceites de oliva virgen extra más premiados de España. La almazara Oleícola San Francisco destaca por su aceite Esencial Olive Picual, galardonado con el 1º Premio Iberoleum 2022 entre más de 300 aceites nacionales. El pueblo conserva un rico patrimonio histórico con monumentos como la Iglesia de Santiago Apóstol, el Torreón del Castillo y el Palacio Episcopal. Begíjar ofrece experiencias de oleoturismo, visitas guiadas a molinos antiguos y una gastronomía local basada en el aceite de oliva.

El sur de España encarna la tradición viva del aceite de oliva. Allí, en una pequeña localidad de la provincia de Jaén, se producen algunos de los aceites vírgenes extra más aclamados del país, reconocidos por expertos y consumidores por su calidad y sabor excepcionales. Pero más allá de las botellas premiadas, hay pueblos que resaltan por su historia y su cultura.

Se trata de Begíjar, un municipio de poco más de 3.000 habitantes en la comarca de La Loma y Las Villas, cuyo origen está ligado desde hace siglos al cultivo del olivo.

El pueblo conserva su huella histórica en monumentos como la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, con su portada plateresca del siglo XVI, o el Torreón del Castillo, declarado Monumento Histórico.

También merecen una visita el Palacio Episcopal de origen medieval y el Ayuntamiento renacentista, testigos silenciosos de su pasado. Además del patrimonio arquitectónico, los visitantes pueden adentrarse en la vida cotidiana y las tradiciones locales en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Begíjar, instalado en el antiguo Palacio Episcopal.

El verdadero icono contemporáneo de Begíjar es sin duda su vinculación con el aceite de oliva virgen extra y el oleoturismo. Aquí se sitúa Oleícola San Francisco, una almazara que ha sabido convertir la producción de aceite de alta gama en toda una experiencia turística.

Las visitas guiadas permiten conocer el proceso de elaboración desde la aceituna hasta la botella, con explicaciones detalladas, visitas a las instalaciones y catas de sus productos más representativos.

Más que una simple fábrica, es un espacio didáctico donde entender la importancia cultural del olivo, su recolección y transformación, así como degustar sabores auténticos que recorren todas las facetas del aceite de oliva virgen extra.

Los antiguos molinos de aceite forman parte de la tradición oleícola de Begíjar. La almazara Oleícola San Francisco conserva un molino del siglo XVIII, integrado dentro de la visita guiada, que permite a los visitantes conocer cómo se extraía el aceite en tiempos pasados.

En 2022, Esencial Olive Picual obtuvo la máxima puntuación de 97 puntos en los Premios de la Guía Iberoleum, entre más de 300 aceites procedentes de toda España, alzándose con el 1º Premio. Este tipo de premios certifica la excelencia organoléptica y la calidad de la cosecha, situando a los aceites de Begíjar entre los más destacados del panorama nacional y consolidando la reputación de este pequeño municipio como referente del “oro líquido” español.

El Palacio Episcopal, de origen medieval, es hoy un espacio cultural que alberga exposiciones temporales y actividades educativas sobre la historia local. Muy cerca se encuentra el Ayuntamiento renacentista, cuya arquitectura es un ejemplo de la influencia de la época en el urbanismo jiennense. Para los amantes de la historia y la arqueología, Begíjar también conserva restos de asentamientos antiguos, que reflejan la ocupación de la zona desde tiempos prehistóricos.

La gastronomía de Begíjar es otro de sus grandes atractivos. La cocina local celebra el aceite de oliva como ingrediente central y ofrece platos tradicionales como el lomo de orza, el albondigón, la caldereta de cordero o las ensaladas de pimentón y migas, donde el sabor del aceite de oliva se percibe en cada bocado.