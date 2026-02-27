Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas en los pueblos, ruta de la tapa y mercadillos

Las claves nuevo Generado con IA La provincia de Málaga ofrece durante el fin de semana del Día de Andalucía fiestas gastronómicas, rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Destacan eventos como la XXIV Feria Gastronómica de Benarrabá, la Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales en El Burgo y la Feria Sabor a Málaga en Torremolinos. En Málaga capital se celebran actividades culturales como Málaga de Festival, exposiciones en el Museo Ruso, Carmen Thyssen y Pompidou, y teatro en el Soho CaixaBank. Otras actividades incluyen rastros en Torremolinos y Fuengirola, rutas gastronómicas en Torre del Mar y Rincón de la Victoria, y celebraciones flamencas y vecinales en Marbella y San Pedro Alcántara.

La provincia de Málaga se llena de planes durante el fin de semana del Día de Andalucía. Habrá fiestas gastronómicas en los pueblos, rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de febrero.

-Málaga de Festival. La ciudad arranca este viernes un ciclo que incluye más de 125 actividades culturales en 55 espacios entre el 12 de febrero y el 5 de marzo, con cine, música, charlas y actividades diversas para todos los públicos.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-'La Venganza de Don Mendo' llega al Teatro del Soho CaixaBank. El clásico teatral se representará este viernes y sábado con un montaje que emplea todos los recursos escénicos, incluyendo personajes arquetípicos, juegos de palabras y elementos propios del vodevil. Las funciones tendrán lugar el viernes a las 19.00 horas y el sábado en doble sesión, a las 17.30 y 20.30 horas.

-XXXI Día del Pedal en Churriana. El distrito celebrará el 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, una marcha en bicicleta de 6,6 kilómetros por sus calles principales. La salida será a las 11.00 horas desde la plaza de la Inmaculada, y tras la prueba deportiva, la carpa instalada en la plaza acogerá actividades festivas, cuyos beneficios se destinarán a Cáritas Parroquial de Churriana, finalizando con la interpretación del Himno de Andalucía por la Banda Musical de Churriana alrededor de las 14.00 horas.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia