Feria gastronómica en Benarrabá.

Feria gastronómica en Benarrabá.

Vivir

Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas en los pueblos, ruta de la tapa y mercadillos

Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de febrero.

Más información: El pueblo de Málaga que repartirá raciones gratis de su guiso tradicional este fin de semana: habrá música y mercadillos

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

La provincia de Málaga ofrece durante el fin de semana del Día de Andalucía fiestas gastronómicas, rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones.

Destacan eventos como la XXIV Feria Gastronómica de Benarrabá, la Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales en El Burgo y la Feria Sabor a Málaga en Torremolinos.

En Málaga capital se celebran actividades culturales como Málaga de Festival, exposiciones en el Museo Ruso, Carmen Thyssen y Pompidou, y teatro en el Soho CaixaBank.

Otras actividades incluyen rastros en Torremolinos y Fuengirola, rutas gastronómicas en Torre del Mar y Rincón de la Victoria, y celebraciones flamencas y vecinales en Marbella y San Pedro Alcántara.

La provincia de Málaga se llena de planes durante el fin de semana del Día de Andalucía. Habrá fiestas gastronómicas en los pueblos, rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de febrero.

-Málaga de Festival. La ciudad arranca este viernes un ciclo que incluye más de 125 actividades culturales en 55 espacios entre el 12 de febrero y el 5 de marzo, con cine, música, charlas y actividades diversas para todos los públicos.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-'La Venganza de Don Mendo' llega al Teatro del Soho CaixaBank. El clásico teatral se representará este viernes y sábado con un montaje que emplea todos los recursos escénicos, incluyendo personajes arquetípicos, juegos de palabras y elementos propios del vodevil. Las funciones tendrán lugar el viernes a las 19.00 horas y el sábado en doble sesión, a las 17.30 y 20.30 horas.

-XXXI Día del Pedal en Churriana. El distrito celebrará el 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, una marcha en bicicleta de 6,6 kilómetros por sus calles principales. La salida será a las 11.00 horas desde la plaza de la Inmaculada, y tras la prueba deportiva, la carpa instalada en la plaza acogerá actividades festivas, cuyos beneficios se destinarán a Cáritas Parroquial de Churriana, finalizando con la interpretación del Himno de Andalucía por la Banda Musical de Churriana alrededor de las 14.00 horas.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial. 

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-XXIV Feria Gastronómica de la Serranía de Ronda en Benarrabá. La localidad celebrará este evento los días 28 de febrero y 1 de marzo, con actividades para todas las edades, que incluyen talleres, conciertos, demostraciones de cocina en directo y la degustación del salmorejo de carne, plato estrella de la gastronomía local. Además, se celebrará la XII edición del Concurso de Cortadores Profesionales de Jamón y los bares y stands del municipio ofrecerán productos gastronómicos y artesanales durante todo el fin de semana.

-XXII Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales en El Burgo. La cita gastronómica, declarada de Singularidad Turística Provincial, se celebrará el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía y prevé reunir a más de 2.500 visitantes. Los asistentes podrán degustar miles de raciones de este plato tradicional, elaborado por los vecinos con pan desmigado a mano y hortalizas cocinadas a fuego lento. La programación se completará con visitas guiadas, actuaciones musicales, pandas de verdiales, coros rocieros y un mercadillo de productos locales adheridos a la marca Sabor a Málaga.

-V Ruta de la Cuchara en Rincón de la Victoria. Con 27 restaurantes y 3.700 euros en premios. La cita gastronómica tendrá lugar del 20 de febrero al 1 de marzo y ofrecerá una variada selección de platos de cuchara o guisos acompañados de bebida —caña, refresco o agua— por un precio de cuatro euros.

-Feria Sabor a Málaga en Torremolinos. Hasta el domingo 1 de marzo, 36 productores ofertan más de 300 productos con una veintena de actividades durante los cuatro días. Permanecerá abierta al público en la Avenida Palma de Mallorca en un horario de 11:00 a 22:00 horas, salvo el domingo, cuya clausura será a las 21:00 horas.

-XIV Ruta de la Tapa en Torre del Mar. La localidad celebra la decimocuarta edición de esta cita gastronómica, que podrá disfrutarse hasta el 22 de marzo y que contará con la participación de 28 establecimientos. 

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Tardeo flamenco por el Día de Andalucía en San Pedro Alcántara. La plaza Juan Macías acogerá el 27 de febrero, a partir de las 18.30 horas, esta cita festiva que contará con las actuaciones de los artistas locales Daniel Ruiz y Sandra Moreno.

-Celebración del Día de Andalucía en Marbella y San Pedro Alcántara. Las asociaciones vecinales El Cruce, El Barrio y El Mirador de la Torrecilla organizarán el 28 de febrero una jornada festiva que incluirá baile, una paella popular y desayunos y meriendas tradicionales, con el objetivo de conmemorar la historia, la cultura y las tradiciones andaluzas en un ambiente de convivencia vecinal.

-Actividad especial por el Día de Andalucía en la Villa Antiopa. El yacimiento arqueológico de Rincón de la Victoria acogerá el próximo 28 de febrero a las 11.00 horas una propuesta dirigida al público infantil a partir de 6 años, que combinará aprendizaje y diversión en un entorno patrimonial único.