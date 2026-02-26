Málaga celebra una nueva edición de Experience 360 Mujeres con historias de liderazgo y superación

Las claves nuevo Generado con IA Málaga acoge Experience 360 Mujeres el lunes 2 de marzo, en la Fábrica de Cervezas Victoria, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El evento destaca el liderazgo y la trayectoria de mujeres influyentes en distintos ámbitos laborales a través de un formato participativo. Participarán Mari Carmen Aguayo Torres, Ana Castillo, Ariana Albisbeascoechea y Belén Sanz Tola, compartiendo sus experiencias profesionales y personales. La jornada finalizará con un espacio de networking y la asistencia es gratuita, previa confirmación por correo electrónico.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Málaga acogerá este lunes 2 de marzo una edición especial de Experience 360 Mujeres, una cita centrada en destacar el liderazgo y las trayectorias de mujeres influyentes en diferentes ámbitos laborales.

El evento se celebrará a las 19:30 horas en la Fábrica de Cervezas Victoria, y ofrecerá un formato participativo y cercano donde las invitadas expondrán sus experiencias personales y profesionales ante el público asistente.

En esta ocasión intervendrán Mari Carmen Aguayo Torres, catedrática de la Universidad de Málaga; Ana Castillo, creadora del proyecto gastronómico Efecto Málaga; Ariana Albisbeascoechea, experta en organización de eventos; y Belén Sanz Tola, especialista en bienestar laboral.

La jornada concluirá con un espacio de networking abierto, acompañado por una Cerveza Victoria en un ambiente relajado que fomentará la conexión entre los participantes.

La asistencia es gratuita, aunque se recomienda confirmar participación escribiendo al correo electrónico mujeresmalaga360@gmail.com.