Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos gastronómicos, festivales y carnaval en la calle

Las claves nuevo Generado con IA El Festival de Teatro de Málaga celebra su 43ª edición con más de treinta espectáculos y cinco estrenos en los teatros Cervantes y Echegaray. La provincia acoge fiestas populares como San Hilario de Poitiers en Comares, San Sebastián en Algarrobo y Benarrabá, y San Antón en Canillas de Albaida, con actividades culturales y degustaciones. Destacan exposiciones y espectáculos como 'Anna Pávlova: una vida sin fronteras' en el Museo Ruso, 'Telúricos y primitivos' en el Carmen Thyssen y la retrospectiva de Kandinsky en el Pompidou Málaga. Habrá mercadillos y actividades familiares, como el Rastro de Torremolinos y Fuengirola, el Salón del Manga en Alhaurín de la Torre y experiencias interactivas en el Museo del Automóvil y la Moda.

Nuevo fin de semana en Málaga. Habrá planes para toda la familia, con mercadillos, fiestas gastronómicas en los pueblos, exposiciones y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 13, 14 y 15 de febrero.

-Carnaval de Málaga en la calle. Aquí podrás encontrar toda la programación para este fin de semana en la ciudad.

-Málaga de Festival. La ciudad arranca este viernes un ciclo que incluye más de 125 acciones culturales en 55 espacios entre el 12 de febrero y el 5 de marzo, con cine, música, charlas y actividades diversas para todos los públicos.

-Goya, el musical, Teatro del Soho CaixaBank. Un espectáculo teatral-musical sobre la vida del gran pintor español. Una creación que combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco encabezado por los números uno del teatro musical en España.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Vida Pública, en el Centro Cultural La Malagueta. El viernes 13 de febrero, a las 19:00 horas, se celebrará esta actividad coordinada por Luis Alegre, que conversará con el actor Tamar Novas en un diálogo cercano sobre su trayectoria artística, sus trabajos más recientes y la visión del cine y la interpretación como herramientas de creación y reflexión cultural.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebra el 14 de febrero el Taller de Ciencia Creativa, una actividad pensada para acercar el conocimiento de forma didáctica y participativa. El espacio presenta además la exposición temporal Dior: Coded, donde lo artesanal y lo digital conviven para ofrecer una experiencia única al visitante, junto a sus habituales visitas teatralizadas.

Actividades en la provincia

-Mercado de Quesos de Málaga, en Coín. El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del queso con la celebración del Mercado de Quesos de Málaga. En horario de 09:00 a 14:30 horas, el mercado reunirá a nueve queserías malagueñas este domingo.

-X edición EsteponGO! El Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona acoge los días 14 y 15 de febrero, de 11:00 a 20:00 horas, una nueva edición de este encuentro dedicado al manga, los videojuegos y la cultura alternativa, con más de 80 actividades para todos los públicos. La entrada tiene un precio de 4 euros e incluye el acceso durante ambas jornadas.

-Carnaval 2026 en Marbella. El Carnaval se celebrará del 7 al 28 de febrero con actividades para todos los públicos en distintos puntos del municipio, con eventos destacados en Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas.