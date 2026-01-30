Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas populares, festivales y mercadillos

Las claves nuevo Generado con IA El Festival de Teatro de Málaga celebra su 43ª edición con más de treinta espectáculos y cinco estrenos en los teatros Cervantes y Echegaray. La provincia acoge fiestas populares como San Hilario de Poitiers en Comares, San Sebastián en Algarrobo y Benarrabá, y San Antón en Canillas de Albaida, con actividades culturales y degustaciones. Destacan exposiciones y espectáculos como 'Anna Pávlova: una vida sin fronteras' en el Museo Ruso, 'Telúricos y primitivos' en el Carmen Thyssen y la retrospectiva de Kandinsky en el Pompidou Málaga. Habrá mercadillos y actividades familiares, como el Rastro de Torremolinos y Fuengirola, el Salón del Manga en Alhaurín de la Torre y experiencias interactivas en el Museo del Automóvil y la Moda.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá planes para toda la familia, con fiestas en los pueblos, teatro, espectáculos y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero.

-Festival Autóctonxs en Málaga. El Teatro del Soho CaixaBank acogerá del 29 de enero al 1 de febrero una nueva edición del Festival Autóctonxs, que reúne a artistas malagueños en una programación dedicada a los lenguajes y disciplinas de las artes escénicas, con el impulso de Cervezas San Miguel.

-MálagaJam Weekend. La ciudad acogerá este fin de semana la mayor maratón presencial de desarrollo de videojuegos del mundo con la celebración del MálagaJam Weekend, que reunirá a más de 300 participantes procedentes de más de 80 países. El evento se desarrollará el viernes y el sábado en el Polo Digital.

-Entrada reducida y gymkhana en OXO Museo del Videojuego. Del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero, las personas empadronadas en la provincia de Málaga podrán visitar el museo con entrada reducida a 5 euros, acreditándolo en taquilla con el DNI. Además, el viernes 30 de enero se celebrará una gymkhana por distintos puntos de la ciudad, con premios exclusivos como una Nintendo Switch 2 o un pase anual del museo.

-Musical ‘Aladino’ en Málaga. Casi un centenar de alumnos y exalumnos de entre 8 y 20 años del CEIP Nuestra Señora de Gracia de Riogordo representarán el musical Aladino el viernes 30 de enero en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. El espectáculo comenzará a las 18:00 horas y tendrá carácter benéfico a favor de AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil).

-Concierto de la Banda Municipal de Música en Málaga. La Banda Municipal ofrecerá un nuevo concierto de la temporada el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas en el Museo de Málaga, con un programa compuesto por piezas de música internacional. El concierto, titulado Souvenirs, estará dirigido por el director invitado Miguel Etchegoncelay y pondrá especial énfasis en obras de origen francés. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga 2026. En el teatro de la ESAD, hasta el 30 de enero.

-Festival de Teatro de Málaga. Levanta el telón de su 43ª edición hasta el 1 de febrero y contará con una programación diversa que incluye más de una treintena de espectáculos y cinco estrenos absolutos, repartidos entre los escenarios del Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-Imagine, el camino hacia los sueños. La propuesta de circo y teatro, producida por Sohrlin y concebida por Antonio Banderas junto a Domingo Merlín, mantiene su programación semanal con representaciones de jueves a sábado a las 19.30 horas, precedidas de un pre-show a partir de las 18.00, y sesiones los domingos a las 13.00 horas, con animación previa desde las 12.00 horas.

Actividades en la provincia

-Cata del mosto en Tolox. Tendrá lugar el sábado 31 de enero a partir de las 13:00 horas en la Plaza Alta de Tolox. Un jurado de expertos seleccionará los mejores mostos de la cosecha y, posteriormente, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una degustación acompañada de productos locales. Desde las 16:00 horas, el grupo Aguardiente pondrá música a la jornada con rumbas, pop y flamenco rock.

-Candelaria de Algatocín. El municipio celebrará su tradicional festividad el 1 de febrero, una cita con gran arraigo histórico. Ese día se oficiará una solemne misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde se presentará a los niños y niñas nacidos durante el último año, a quienes se impondrá la medalla de la Candelaria. También se bendecirán las tradicionales roscas y panes vinculados a esta celebración, en conmemoración del cercano Día de San Blas.

-Fiestas de la Virgen de la Candelaria en Benagalbón. Se celebrarán del 29 de enero al 2 de febrero y darán inicio al calendario de ferias del municipio. Contarán con una amplia programación con más de 50 actividades para todos los públicos, incluyendo actuaciones musicales destacadas como los conciertos del grupo Triana, la artista Tamara Jerez y el grupo tributo Mecamela.