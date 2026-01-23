Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos, teatro y carnaval

Las claves nuevo Generado con IA El Festival de Teatro de Málaga celebra su 43ª edición con más de treinta espectáculos y cinco estrenos en los teatros Cervantes y Echegaray. La provincia acoge fiestas populares como San Hilario de Poitiers en Comares, San Sebastián en Algarrobo y Benarrabá, y San Antón en Canillas de Albaida, con actividades culturales y degustaciones. Destacan exposiciones y espectáculos como 'Anna Pávlova: una vida sin fronteras' en el Museo Ruso, 'Telúricos y primitivos' en el Carmen Thyssen y la retrospectiva de Kandinsky en el Pompidou Málaga. Habrá mercadillos y actividades familiares, como el Rastro de Torremolinos y Fuengirola, el Salón del Manga en Alhaurín de la Torre y experiencias interactivas en el Museo del Automóvil y la Moda.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá planes para toda la familia, con mercadillos, espectáculos y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 23, 24 y 25 de enero.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga 2026. Comienza el viernes, en el teatro de la ESAD, hasta el 30 de enero.

-Retro Málaga. El salón del vehículo clásico, de época y y de colección regresa para su decimotercera edición del 23 al 25 de enero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Durante tres días, los aficionados y coleccionistas podrán disfrutar de una amplia exposición de coches y motos clásicos, stands de accesorios, repuestos y artículos de colección.

-Festival de Teatro de Málaga. Levanta el telón de su 43ª edición hasta el 1 de febrero y contará con una programación diversa que incluye más de una treintena de espectáculos y cinco estrenos absolutos, repartidos entre los escenarios del Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray.

-La nao Santa María llega a Málaga. El histórico navío de Cristóbal Colón llegará por primera vez a la ciudad después de completar su gira europea y quedará atracado en el Muelle 1 (IGY Málaga Marina) entre los días 9 y 25 de enero.

-Los yugoslavos, en el Teatro del Soho. El último espectáculo escrito y dirigido por el reconocido y premiado dramaturgo Juan Mayorga se podrá ver en el Teatro del Soho CaixaBank. Los próximos 23 y 24 de enero, los actores Javier Gutiérrez y Luis Bermejo protagonizan esta obra sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras; completan el reparto las actrices Marta Gómez y Alba Planas.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-Imagine, el camino hacia los sueños. La propuesta de circo y teatro, producida por Sohrlin y concebida por Antonio Banderas junto a Domingo Merlín, mantiene su programación semanal con representaciones de jueves a sábado a las 19.30 horas, precedidas de un pre-show a partir de las 18.00, y sesiones los domingos a las 13.00 horas, con animación previa desde las 12.00 horas.

-Callejea 2026, en Alhaurín de la Torre. Este sábado 24 de enero acoge la séptima edición del Día de la Participación Ciudadana, considerado el primer gran festival del año en la provincia de Málaga. La localidad se convertirá durante toda la jornada en un gran espacio de encuentro cultural, musical y familiar, con actividades gratuitas desde las once de la mañana hasta bien entrada la madrugada.