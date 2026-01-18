Hasta cuatro días de descanso: así será el próximo puente que se celebre en Andalucía este 2026

El calendario laboral de 2026 en Andalucía llega cargado de festivos, pero no todos se traducen en verdaderos puentes que permitan encadenar varios días de descanso. Este año, la combinación de fechas deja alguna que otra 'oportunidad perdida', como el Día de Andalucía, que al caer en sábado no suma ningún día laborable extra, frente a otros momentos del año en los que sí será posible disfrutar de fines de semana largos.

En este contexto, el gran protagonista será el puente de Semana Santa, el único que ofrece hasta cuatro días seguidos sin trabajar en Andalucía.​

En el calendario laboral andaluz están señalados como festivos el Jueves Santo y el Viernes Santo, que en 2026 caen el 2 y 3 de abril, uniéndose al fin de semana del 4 y 5.

Para muchos trabajadores será el primer gran respiro del año tras las vacaciones de Navidad, y uno de los momentos más esperados para hacer una escapada o disfrutar de las tradiciones de la comunidad.

El puente de Semana Santa de hasta cuatro días tendrá un fuerte impacto en el turismo andaluz, con especial protagonismo de ciudades como Málaga, Sevilla o Granada. Hoteles, apartamentos turísticos, restauración y comercio suelen registrar picos de ocupación y facturación en estas fechas.

Al mismo tiempo, las calles se llenan de procesiones, actos religiosos y actividades culturales, mientras muchos residentes aprovechan para viajar dentro o fuera de Andalucía, configurando un puente que combina tradición, ocio y descanso.​

En Málaga, este puente se combina además con un calendario anual que incluye otros festivos nacionales, autonómicos y locales repartidos hasta final de año.​

Aunque el Día de Andalucía, el 28 de febrero, es uno de los festivos más identitarios del año, en 2026 no generará puente. La razón es que cae en sábado, por lo que no se añade un día laborable de descanso extra ni se traslada al viernes o al lunes, según el calendario laboral publicado para la comunidad.

Esto implica que, a efectos prácticos para la mayoría de trabajadores, se disfruta del festivo, pero no se configura un fin de semana largo como ocurre con la Semana Santa.​

Después del puente de Semana Santa, Málaga contará con varios festivos relevantes a lo largo de 2026 entre nacionales, autonómicos y locales. Entre ellos destacan la Fiesta del Trabajo (1 de mayo), la Asunción (15 de agosto), el festivo local por la Feria de Málaga el 19 de agosto y la Fiesta Nacional del 12 de octubre.