Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas en los pueblos, espectáculos y mercadillos

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá planes para toda la familia, con mercadillos, espectáculos y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 16, 17 y 18 de enero.

-Festival de Teatro de Málaga. Levanta el telón de su 43ª edición hasta el 1 de febrero y contará con una programación diversa que incluye más de una treintena de espectáculos y cinco estrenos absolutos, repartidos entre los escenarios del Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray.

- Romería de San Antón del distrito Este. Celebración tradicional con actividades populares y familiares en Málaga. Tendrá lugar el domingo 18 de enero, de 12:00 a 17:00 horas, en el parque forestal Lagarillo Blanco, con un programa de actividades organizado por el distrito Este en colaboración con la Asociación de Vecinos de El Palo.

-Flamenco en el Soho. Celebrará su sexta edición a lo largo de toda la temporada. Una vez más, el Teatro del Soho CaixaBank contará con la colaboración de Green Cow Music y Javier Esteban para ofrecer lo mejor del flamenco actual en el escenario. Farruquito, Manuel Lombo o Argentina son algunos de los grandes nombres de esta nueva edición.

-La nao Santa María llega a Málaga. El histórico navío de Cristóbal Colón llegará por primera vez a la ciudad después de completar su gira europea y quedará atracado en el Muelle 1 (IGY Málaga Marina) entre los días 9 y 25 de enero.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-Imagine, el camino hacia los sueños. La propuesta de circo y teatro, producida por Sohrlin y concebida por Antonio Banderas junto a Domingo Merlín, mantiene su programación semanal con representaciones de jueves a sábado a las 19.30 horas, precedidas de un pre-show a partir de las 18.00, y sesiones los domingos a las 13.00 horas, con animación previa desde las 12.00 horas.

Actividades en la provincia

-Salón del Manga, Videojuegos y Cultura Alternativa de Alhaurín de la Torre. Evento dedicado al ocio juvenil y la cultura alternativa, que celebra su undécima edición. Se desarrollará los días 17 y 18 de enero, sábado y domingo, en el Edificio de Promoción de la barriada El Peñón, en Alhaurín de la Torre, con entrada libre hasta completar aforo. El horario será de 11:00 a 20:00 horas.

-Fiesta de San Hilario de Poitiers de Comares. Celebración en honor al patrón y protector del municipio el sábado 17 de enero. A las 11:00 horas se celebrará una misa rociera con la actuación del Coro Municipal Balcón de la Axarquía, seguida de la procesión del patrón por las calles del pueblo, acompañado por la Banda de Música de Benamocarra y la panda de verdiales Arroyo Concas, estilo Comares. En la plaza Balcón de la Axarquía se ofrecerá una paella popular elaborada por los vecinos y vecinas, con degustaciones de productos locales y vino del terreno.

-Fiestas de San Sebastián de Algarrobo. Homenaje a su patrón con un amplio programa de actividades culturales y gastronómicas en Algarrobo. Se celebrarán del sábado 17 al martes 20 de enero. El sábado 17, actuaciones de Mecamela y DJ Luigy en el parque de la Escalerilla, a las 23:00 y 0:30 horas, respectivamente. El domingo 18, pasacalles de verdiales desde las 12:00 horas, bailes amenizados por Onda Sonora y almuerzo con migas de Cortijo Paco acompañado de degustaciones gratuitas de vino.

-Fiestas de San Antón de Canillas de Albaida. Se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de enero. El sábado 17, a las 19:00 horas, repique de campanas y pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal. A las 20:00 horas, traslado del patrón desde su ermita hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, con espectáculo de fuegos artificiales y cohetes. El domingo 18, a las 15:00 horas, los mayordomos invitarán a morcillas, chorizos, potaje de brisoles, carnes y vino del terreno.

- Fiestas de San Sebastián de Benarrabá. Celebración en honor a su patrón con ambiente festivo y participación vecinal en Benarrabá. Las actividades comenzarán el sábado 17 de enero, por la noche, en la calle Pósito con una verbena popular amenizada por la música de un DJ hasta altas horas de la madrugada.