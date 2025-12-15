Vuelta al pasado a través de las luces de Larios: de la simpleza y el bosque navideño a los ángeles y el nacimiento

Dicen los expertos que la Navidad se ha llenado de tendencias. Que este año toca decorar los árboles al estilo de Ralph Lauren, con estampado de tartán, o con temática natural, siendo los tonos tierra los protagonistas. Lo cierto es que las modas pasan por los armarios, pero también por la iluminación de nuestras casas... Y nuestras calles.

Porque sí, la calle Larios de Málaga es icónica sea la época del año que sea, pero en Navidad, miles de bombillas alumbran su majestuosidad y belleza ante la mirada de miles de malagueños y turistas embobados. Este año, varios medallones presiden cada guirnalda reflejando imágenes como el nacimiento de Jesús o la llegada de los Reyes Magos. Un tono cálido llena de ambiente acogedor la calle, que junto a los villancicos cuando toca un pase de música, crea magia.

Sin embargo, la iluminación de Larios ha cambiado mucho desde hace décadas. La evolución es notoria con el paso del tiempo. Ya según el propio archivo municipal, allá por el año 1968, esta vía tan conocida en la ciudad lucía engalanada de punta a punta. Sin embargo, estaba lejos de la fantasía de los últimos años, cuando los LEDs se multiplican cada vez más. Unas estrellas y unas guirnaldas de farola a farola eran suficientes. Nos conformábamos con ese minimalismo que muchos desearían ahora.

Calle Larios en 1968. Archivo Municipal

Hasta hace más de tres décadas, en 1992, se puede observar cómo la calle Larios lucía unas guirnaldas de luz con árboles de Navidad en la zona central. Asimismo, a la altura de la esquina del 'Zaragozano', brillaba un cartel donde se deseaba una feliz Navidad a todos los malagueños con una flor de pascua en medio. Se seguía apostando por la sencillez.

Las luces de Navidad de 1992. Pinterest @taxiservis

Si ahora vamos un poco hacia delante y viajamos hasta 2010, se puede ver cómo comienza la evolución en el alumbrado navideño de la calle Larios. Llegan los relieves, las combinaciones de color... Probablemente es la iluminación más básica y habitual que recordemos en los últimos 15 años. Muchos malagueños señalan que prefieren esta apuesta por lo clásico al bosque encantado actual, otros, en cambio, apuntan que no les parecía tan navideña... De gustos partió un barco lleno.

La calle Larios en 2010. E.E

Así, fue entre el 2013 y el 2015 cuando el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga se aprieta los machos y decide hacer un gran cambio e invertir aún más en iluminación navideña con todo lo que ello implicaría finalmente.

Las luces de Navidad de 2013. E.E

De esta forma, en 2013 convirtieron la calle Larios en un palacio. Cuando entraban en la vía, los malagueños se encontraban en una sala de estar imaginaria con filigranas de luz y lámparas de araña suspendidas del mismísimo cielo malagueño.

Si no teníamos suficiente en 2013 con un palacio, el Ayuntamiento siguió peleando por hacer de Larios algo aún más grande en 2014... como por ejemplo una catedral. La decoración representaba cinco conjuntos de tres pórticos con bóvedas de crucería de casi quince metros de altura. Muchos decían que les recordaba a las catedrales españolas de estilo gótico.

El cielo estrellado de Larios. E.E

Pero verdaderamente el año que marca un antes y un después en la historia de la iluminación navideña en la capital es 2016. Se mantuvieron las mismas luces que en 2015, un cielo estrellado que creaba un ambiente mágico en Larios. Pero, sin embargo, contaba con una peculiaridad. La música se incorporaba a la iluminación navideña a través de pases a horas concretas donde se realizaba un espectáculo con los villancicos como protagonistas.

Esta acción por parte del Ayuntamiento hizo que Málaga se posicionara aún con más razón como una de las ciudades más deseadas de España para pasar la Navidad. Desde entonces, la calle Larios se llena cada puente de diciembre y cada festivo de la Navidad de personas que no quieren perderse dicho espectáculo, viniendo incluso desde la otra punta del mundo para disfrutarlo.

La catedral de Larios en 2014. E.E

Entre 2017 y 2018 la calle Larios se convirtió en el interior de una catedral, con sus vidrieras incluidas y con su espectáculo de luz y sonido correspondiente. Y en 2019 se estrenó la iluminación quizá menos navideña y más rompedora del listado: el bosque navideño, que chocó por su aspecto fantasioso y floral y que ahora disfruta la ciudad de Cádiz, que lo ha estrenado esta Navidad.

La estructura contaba con un total de 22 arcos con forma ojival y tenía más de 12 metros de altura. Las hojas de metraquilato que sobresalen del tronco durante el día dejaban un espectáculo de luces y sombras totalmente naturales por el sol en el entorno de esta famosa calle.

Luces de Navidad de 2019 a 2021. Ayuntamiento de Málaga

En 2020 se mantuvieron estas luces, pero por la situación pandémica se evitaron los pases de luz y música con el objetivo de evitar aglomeraciones. Sin embargo, en 2021 sí que volvieron esos pases, aunque no especificaban a qué hora iban a ser para evitar aglomeraciones.

La penúltima estampa de este siglo en Larios ha sido la de los angelitos, que muchos compararon con los de Oxford Street, en Londres, y que han acompañado a los malagueños de 2022 a 2024. El montaje contaba con un total de 16 ángeles en el centro de la calle de cuatro metros de altura, que se alzaban sobre 32 columnas decoradas con lentejuelas doradas y cristales. Las figuras, diseñadas para brillar también a plena luz del día, lucían colas de 12 metros con efectos efervescentes que imitaban estelas en movimiento.

Fotogalería: La Navidad comienza en Málaga con el espectacular encendido del alumbrado en calle Larios

Y en 2025, Málaga ha estrenado nueva iluminación, aunque no totalmente, ya que esas 32 columnas se han reutilizado, así como las colas de 12 metros, que sirven para unir los diferentes rosetones que representan la historia de la Navidad, desde el Nacimiento a la llegada de los Reyes Magos.

La empresa Ximénez ha planteado una estructura que cuenta con 350.000 puntos de luz led, estrellas de 5 metros y grandes rosetones en los que se representará el misterio de la Natividad.

Las luces de este año.

Sobre estos últimos, se destaca el hecho de que se reduce un 93% la contaminación lumínica, al tiempo que se reduce la energía. Encima de bonitos, son ecológicos.