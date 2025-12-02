Plaza Mayor inaugura su Navidad con artesanía, talleres infantiles y una iniciativa solidaria

Las claves nuevo Generado con IA Plaza Mayor inaugura su agenda navideña combinando comercio local, actividades familiares y acciones solidarias. El 5 y 6 de diciembre se celebrará un Mercado de Navidad con quince marcas y talleres creativos para todos los públicos. Del 10 al 14 de diciembre, niños podrán participar en los talleres Tale Me para crear su propio cuento ilustrado. Durante todo diciembre, se venderá el libro solidario “Mi viento interior” a beneficio de la Fundación Aladina, que apoya a menores con cáncer.

El centro comercial Plaza Mayor presenta su agenda navideña con una oferta que une comercio local, actividades familiares y acciones benéficas. La propuesta busca fomentar la participación ciudadana y apoyar al talento artesanal de la provincia.

Durante los días 5 y 6 de diciembre, el recinto principal acogerá un Mercado de Navidad con quince marcas de moda, decoración, bisutería y productos de belleza. Además, se impartirán talleres de coronas de flores a las 12:00 y de cerámica a las 17:30, pensados para promover la creatividad y la interacción entre los visitantes.

Del 10 al 14 de diciembre se celebrarán los talleres Tale Me, donde los niños podrán crear su propio cuento ilustrado. Esta iniciativa, desarrollada junto a la aplicación homónima, fomenta la imaginación y la lectura a través de recursos digitales sencillos y participativos.

El gran árbol de Navidad que podrá recorrerse por dentro.

Paralelamente, el centro impulsa la venta solidaria del libro “Mi viento interior”, escrito e ilustrado por Tania Izquierdo e impreso por Edelvives. Los ejemplares estarán disponibles durante todo el mes, y los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a la Fundación Aladina, dedicada a acompañar a menores con cáncer y a sus familias.

“Estas fechas son muy especiales para nuestros visitantes y en Plaza Mayor queremos ofrecerles una Navidad que combine tradición, creatividad y solidaridad. Nuestro objetivo es seguir siendo un lugar de encuentro para las familias y para el talento local”, indica Rafael Luque, gerente del centro.

En el exterior, el público podrá disfrutar de un árbol de 14 metros de altura que puede visitarse por dentro, rodeado de una ornamentación natural y luminosa que envuelve el espacio en un ambiente festivo. Un buzón mágico permitirá, además, que los niños entreguen sus cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos.