Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas y mercadillos

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá eventos en toda la provincia, además de mercadillos, fiestas gastronómicas, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 21, 22 y 23 de noviembre.

-Ruta de la Tapa en Málaga capital. La primera edición, llamada “Sentir Málaga, tapa a tapa”, se celebra hasta el 23 de noviembre. Más de 60 establecimientos participan en barrios como Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y Centro. Cada tapa se ofrece junto con una San Miguel, con un precio de entre 5 y 7 €, y los clientes pueden votar su tapa favorita mediante un sistema digital con QR presentando el ticket de compra.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-XIX Día del Pedal, en Campanillas. Este domingo 23 de noviembre se celebrará el tradicional paseo ciclista de 6,3 kilómetros por diversas calles del distrito, con final en la Junta Municipal, donde habrá una fiesta con sorteos y entrega de trofeos. La inscripción es gratuita y abierta a todas las edades a partir de dos años, con acompañamiento obligatorio para los menores de doce años.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Fiesta del Pan Duro, en Valle de Abdalajís. Este fin de semana, el municipio recibirá a más de 2.000 visitantes en esta celebración apoyada por Sabor a Málaga. El programa incluye una ruta gastronómica, un concurso popular de platos elaborados a base de pan duro, talleres infantiles, catas y demostraciones de cocina en directo, además de un mercado de productos locales, rutas senderistas y actuaciones de música y baile.

-Hashtag Castañas, en Jubrique. La Diputación de Málaga impulsa un año más este evento gastronómico dedicado a la castaña, fruto identitario del Valle del Genal, que finalmente se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en la Plaza de Andalucía de Jubrique.

-XIX Festival Flamenco Sierra Blanca, en Marbella. Este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas, el Teatro Ciudad de Marbella acogerá el festival con la participación de los cantaores Iván Chaskio, Remedios Reyes, Chato de Málaga y José Tomé, acompañados por el cuadro flamenco de José Lucena.

-Ruta de la Tapa en Torremolinos. Se celebra hasta el 23 de noviembre con la participación de más de 30 bares y restaurantes de distintas zonas del municipio: La Carihuela/Bajondillo, El Calvario, Centro/Bajondillo y Playamar/Los Álamos. El precio es de 3 € por tapa + bebida (agua, refresco, vino o caña).

-Ruta de la Tapa en Rincón de la Victoria. La quinta edición de la ruta tiene lugar hasta el 23 de noviembre de 2025, con la participación de 41 restaurantes, un 43 % más que en la edición anterior. Cada tapa, acompañada de bebida (caña, refresco o agua), cuesta 3,50 €.

-Málaga de Libro, rutas literarias por la provincia. La Diputación de Málaga organiza itinerarios por Ardales, Alameda, Álora, Vélez-Málaga, Mollina y Ronda con autores como Luz Gabás, Ana Merino, Juan Manuel Gil, Pablo García Casado, Aroa Moreno Durán y Manuel Vilas. Los paseos incluyen visitas guiadas por lugares del patrimonio histórico relacionados con sus obras, encuentros con los escritores y actividades culturales vinculadas a la literatura.