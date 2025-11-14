Guía de planes para el fin de semana en Málaga: música, mercadillos y exposiciones

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá eventos en toda la provincia, además de mercadillos, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-Moments Festival 2025, en distintos espacios de Málaga. Festival internacional de cultura y arte contemporáneo con exposiciones, charlas y performances que cierran el sábado 15.

-Málaga Negra – Festival de novela negra, en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Encuentros con autores, presentaciones y debates sobre literatura criminal y periodismo de investigación.

-Actividades gratuitas en el Museo Ruso, en el Recinto Tabacalera. Talleres y visitas guiadas en familia, con entrada libre hasta completar aforo.

-Fancine – Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, en el Cine Albéniz y otros espacios culturales. Del 12 al 18 de noviembre celebra su 35ª edición bajo el lema “Power ON!”, con 84 títulos de estreno, encuentros con cineastas y actividades paralelas dedicadas al cine fantástico, de terror y ciencia ficción. Entradas desde 4 euros.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-Cabildo Flamenco en Archidona. Hasta el 15 de noviembre, centrará este año su programación en la figura del folclorista local del siglo XIX, Don Emilio Lafuente y Alcántara, y su 'Cancionero Popular'.