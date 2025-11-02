El pueblo más pequeño de Andalucía tiene 60 habitantes: hay casas de 140 metros cuadrados por 20.000 euros

En los últimos años, la despoblación del mundo rural se ha convertido en uno de los retos más importantes que enfrenta España. Andalucía no es ajena a esta situación, especialmente en sus zonas más montañosas y alejadas de las grandes ciudades. Entre ellas destaca un pequeño pueblo almeriense que refleja perfectamente lo que se conoce como la España vaciada.

Hablamos de Benitagla, un municipio que, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), es el menos poblado de toda la comunidad autónoma. Viven allí unas 60 personas.

Se encuentra al norte de la provincia de Almería, en pleno corazón de la Sierra de los Filabres. Rodeado de montañas, aire limpio y un silencio que solo rompen los pájaros o algún que otro vecino que pasa, Benitagla es pequeño en tamaño (solo seis kilómetros cuadrados).

Este pueblo forma parte del Valle del Almanzora y se ha convertido en un refugio de calma y vida sencilla. En Idealista, algunos anuncios muestran casas que se venden por 20.000 €, 25.000 €, o 30.000 €, típicamente para viviendas de entre 2 y 4 habitaciones con hasta 145 metros cuadrados.

Benitagla no necesita mucho para contar su historia. Sus dos únicos monumentos hablan por sí solos: una iglesia sencilla, encalada, con fachada discreta y una torre campanario dedicada a San Juan; y la Torre de la Alquería de Alhabía, que recuerda el pasado árabe del lugar —“alquería” significa caserío en árabe—.

La vida aquí es tranquila y sin prisas. No hay farmacia, ni panadería, ni colegio, ni supermercado. Pero lo que falta en servicios, sobra en humanidad: los vecinos se conocen, se saludan y se ayudan. Hay un sentimiento de comunidad que ya no se ve en muchos sitios.

Pueblos pequeños

Muy cerca, en la lista de pueblos más pequeños de Andalucía, está Cumbres de Enmedio. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, solo tiene un habitante más que Benitagla: 61 personas.

Cumbres de Enmedio también es un lugar discreto, sin grandes servicios ni tiendas, pero con una iglesia modesta, una plaza que hace las veces de punto de encuentro, y una paz que cuesta encontrar en otros lugares.

Rodeado de dehesas de encinas y alcornoques, este rincón de la Sierra de Huelva vive al ritmo del campo. La tradición por la cría del cerdo ibérico está muy presente, y el pueblo forma parte del recorrido gastronómico que lleva hasta Jabugo y otras joyas de la zona. También es un sitio perfecto para hacer rutas a pie o en bici, disfrutando del paisaje y del silencio.