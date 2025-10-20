Una argentina residente en Málaga explica cómo buscar empleo en la ciudad: "Hay un millón de oportunidades"

En los últimos años, Málaga ha dejado de ser solo un destino turístico para convertirse en un imán para personas de toda España y del extranjero que buscan calidad de vida, buen clima y oportunidades laborales.

La ciudad ha crecido, su economía se diversifica y cada vez más extranjeros deciden establecerse aquí. A la hora de buscar trabajo, hay muchos residentes que comparten su experiencia en la provincia.

Es el caso de Azul, argentina residente en la ciudad, que cuenta con más de 50.000 seguidores en Tik Tok, donde muestra su día a día en Málaga y consejos para establecerse en la provincia. A la hora de buscar empleo, la joven asegura que hay "mucho trabajo" y detalla cuáles son los sectores donde más se necesita personal.

1. Turismo y hotelería

Camareros, cocineros, recepcionistas, guías turísticos y personal de limpieza son los más buscados. “Málaga vive del turismo, así que este sector siempre tiene vacantes”, explica Azul. La temporada alta es, sin dudas, el mejor momento para aplicar.

2. Tecnología

Desarrolladores de software, ingenieros informáticos, especialistas en ciberseguridad y analistas de datos son altamente demandados, tal y como detalla la joven argentina.

3. Construcción

Albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros e ingenieros de construcción son escasos y muy requeridos. Azul destaca que la alta demanda y la baja oferta hacen que este sector sea ideal para quienes buscan trabajo estable y bien remunerado.

4. Sanidad y cuidado de personas

Con una población mayor significativa, Málaga necesita médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y cuidadores. “El cuidado de personas es un área que siempre tiene vacantes”, dice Azul.

5. Comercio y ventas

Representantes de ventas, gerentes de tiendas y dependientes son esenciales, especialmente en comercios de ropa y en temporada alta. Azul subraya que la actividad comercial se dispara cuando llegan los turistas extranjeros.

Para ella, la ciudad ofrece un abanico amplio de empleos para quienes buscan trabajo en distintos sectores. "La conclusión es que Málaga te ofrece un millón de oportunidades laborales", asegura.