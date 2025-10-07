Una turista británica visita Mercadona por primera vez y alucina: "Los supermercados en España son mucho mejores"

Lo que para muchos es una parada rutinaria del día a día, para Florence Grace ha sido toda una experiencia. Esta joven turista británica ha causado sensación en TikTok al compartir su entusiasmo tras visitar un supermercado de Mercadona durante sus vacaciones en España.

Con más de 800.000 mil visualizaciones, el vídeo comienza con Florence entrando a un Mercadona de la Costa del Sol. "Acabo de aterrizar en Marbella y tengo que hacer algunas compras, dejame enseñarte todas las cosas", comienza diciendo en el vídeo.

En su recorrido por el supermercado, Florence no disimula su asombro ni su emoción. Se maravilla con productos que para los malagueños pasan desapercibidos: tartas, patatas fritas, maquillaje, cafés "pequeños" o las roscas de jamón y queso, que define como "bagel", entre otros muchos productos.

Florence se sorprende del alioli en monodosis, de la gran cantidad de helados, el "brillo" de las manzanas o la mezcla de aceite, perejil y ajo. "No sé que es, parece una salsa", cuenta.

"Los supermercados en España son mucho mejores", asegura la turista británica en su vídeo, que ya acumula más de 73.000 me gusta en TikTok.

No han faltado comentarios de españoles: "Ha romantizado el Mercadona", escribía un usuario, mientras otros destacaban lo entrañable de su entusiasmo: "Me da mucha ternura cómo se emociona" o "Qué monada".

No solo los turistas se han visto reflejados en su vídeo. Españoles residentes en el extranjero han confesado que lo que más echan de menos es este supermercado. "Después de dos años fuera, lo primero que hice al volver fue ir al Mercadona", se lee en los comentarios.

También hay quien ha apuntado que la percepción cambia según el bolsillo. "Con un salario extranjero, Mercadona es un chiste", decía un comentario, recordando que el contexto económico importa, y mucho.