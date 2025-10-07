Esta es la fecha del próximo puente en Málaga: tres días de descanso seguidos en toda Andalucía

Muchos trabajadores malagueños planifican sus vacaciones y viajes en función de las fiestas nacionales y regionales, que permiten tener unos días extra para disfrutar de alguna escapada.

Se trata de fechas idóneas para organizar viajes o planes, sobre todo con familiares y amigos que viven en otras zonas del país. En lo que queda de año, Andalucía disfrutará de varios puentes más.

[Giro de 180 grados para los malagueños: el importante cambio que habrá en el calendario laboral de 2025]

El mes de octubre ofrecerá uno de ellos con la Fiesta Nacional, que se traslada al lunes 13 tras coincidir el día 12 en domingo, lo que permitirá a los malagueños disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

En noviembre llegará la festividad de Todos los Santos, aunque al caer en sábado no generará puente. El gran bloque festivo de la recta final del año llegará en diciembre.

El Día de la Constitución, 6 de diciembre, caerá en sábado, pero se enlazará con el lunes 8, jornada festiva por la Inmaculada Concepción, lo que permitirá disfrutar de tres días de descanso consecutivos.

A todo ello se sumará la Navidad, 25 de diciembre, que este año se celebrará en jueves. Aunque no genera un puente oficial, para quienes puedan tomarse el viernes libre será la ocasión perfecta de enlazar con el fin de semana y disfrutar de cuatro días seguidos.