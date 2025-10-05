Pepe, jubilado con 45 años cotizados en España: "Las pensiones siempre están en números bajos"

Pepe ha dedicado muchos años, 45 en concreto cotizados, a la pintura de automóviles, al sector de la automoción. Prácticamente, toda su vida, dice.

Tras tanto tiempo de arduo trabajo, pudo acceder a su paga por todos los años laborados reconocidos en la Seguridad Social. Recuerda que el proceso fue algo tedioso y es que tuvo que esperar varios meses hasta el primer cobro.

Sin embargo, según él, la espera mereció la pena. Pepe cobra 3000 euros de pensión todos los meses. "Tengo una gran pensión, entonces no tengo quejas", comenta.

Es más, añade que le van subiendo "un poco" el importe cada cierto tiempo. El jubilado señala que la cifra total de su paga aumenta en torno a un 0,5% y un 1%, aunque no sabe decir si es algo mensual o no.

Explica que el dinero que recibe es más que suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y añade que no ha tenido que pedirle ayuda a sus hijos, ni solicitar ningún tipo de bonificación económica. "Con la pensión me vale".

Eso sí, apunta que a nivel general "siempre las pensiones están en bajos" y "cuando suben, suben la mitad". A eso hay que sumarle que los precios de la vivienda, la alimentación y demás también "suben algo", destaca.

No obstante, el jubilado no muestra preocupación alguna por las futuras pensiones para las nuevas generaciones. A su parecer la situación está controlada: "hay trabajo para la gente que hace que se ayude a los pensionistas".

Igualmente, Pepe anima a los jóvenes a "trabajar", algo que les asegurará la jubilación el día de mañana y que considera "que es la mayor virtud del hombre y de la mujer".