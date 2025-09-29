Así fue Survival Zombie en Plaza Mayor: terror apocalíptico en Málaga

Plaza Mayor se transformó este pasado sábado en el epicentro de una experiencia única gracias al evento “Survival Zombie”. Durante más de seis horas, el espacio comercial y de ocio se convirtió en un auténtico escenario de supervivencia.

La jornada, considerada la mayor actividad de rol en vivo a nivel europeo, sumergió a más de 1.200 asistentes en una trama de supervivencia especialmente diseñada para Málaga.

Inspirada en la obra del escritor malagueño Carlos Sisí, actual Director de Imagen y Comunicación de la franquicia, incluyó guiños locales que hicieron aún más cercana la narrativa.

Uno de los actores disfrazados de zombie en Plaza Mayor.

Para dar vida a la experiencia, se contó con el trabajo de más de cuarenta actores profesionales, efectos especiales con calidad cinematográfica, maquillajes hiperrealistas y una escenografía envolvente. Todo ello convirtió cada rincón de Plaza Mayor en un campo de batalla entre zombis y supervivientes.

Los participantes no solo tuvieron que escapar de los no muertos, sino que también afrontaron desafíos físicos y mentales, resolvieron enigmas y trabajaron de manera colaborativa. Esta dinámica ofreció una experiencia inmersiva que combinó acción, creatividad e interacción para todas las edades.

“En Plaza Mayor buscamos ofrecer experiencias que conecten con nuestra comunidad y este evento ha superado todas nuestras expectativas. Ver a tantas personas disfrutando, participando y viviendo la historia en primera persona ha sido espectacular”, declaró Juan Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.