El otro negocio de la Comic-Con de Málaga está en Wallapop: 900 euros por una chapa o 600 por un Funko

Los números de la San Diego Comic-Con de Málaga demuestran que, pese a las críticas por su descontrol y colas interminables, ha sido todo un negocio de éxito: más de 120.000 visitas, un impacto de 50 millones de euros y cientos de personas que han pagado incluso por hacerse fotos con sus ídolos y conseguir sus autógrafos.

Culminada esta, tras la visita de Schwarzenegger, ahora son los fans de esta feria 'friki' los que tratan de sacar tajada en plataformas de compraventa, revendiendo objetos que han conseguido en la Comic-Con por cifras verdaderamente sorprendentes. Ahora el negocio está en Wallapop.

Recordarán seguro cómo el primer día las colas en el stand de Funko Pop! eran inmensas. El motivo no era otro que en la Comic-Con de Málaga se venderían figuras totalmente exclusivas. Aunque a priori parece que solo un fan de este formato aguantaría esas esperas, la realidad es que muchos de los usuarios que estaban en la cola eran profesionales de la reventa.

600 euros piden por el Funko del General Grievous de Star Wars, que incluye el holograma de la San Diego Comic-Con de Málaga. En concreto, por la figura número 796 de 9500 unidades producidas. Cien euros menos, 500, también solicitan en el anuncio de otro Funko, el de Spider-Boy, de Marvel. Esta figura es la 1511 de 9500 piezas también producidas especialmente para este evento.

Aunque esto no es todo. Si bien los Funkos son objetos de coleccionista habitualmente, en Wallapop se encuentra de todo. Desde una chapa exclusiva de la San Diego Comic-Con que dicen que "sujetaba el cartel de Aaron Paul" y de la que al parecer "solo hay dos" y no se podían comprar en la tienda oficial, al módico precio de 900 euros; hasta una hoja de reclamaciones, sí, como leen, por la friolera de 500 euros. Aunque este último anuncio tiene un tono jocoso resaltando "la exclusividad" de esta, por las miles que se pusieron en estos días.

Otro vendedor ha publicado un anuncio donde explica que vende la colección completa de la aclamada serie Breaking Bad en formato DVD, firmada por el actor Aaron Paul, que asistió a la Comic-Con de Málaga.¿El precio? 300 euros.

Y por poner a la venta, han puesto hasta el merchandising de la Comic-Con. La bolsa de bienvenida, por la que piden 60 euros; por las pulseras, que ya no sirven para nada, llegan a solicitar 50; y por gorras y camisetas de la feria, entre 50 y 100 euros. "Si ya los precios están inflados, la reventa los hincha como globos", dice en X, antiguo Twitter, un seguidor de la Comic-Con. ¿Y tú, pagarías por alguno de estos productos?