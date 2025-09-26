La Diputación y Cudeca distinguen la aportación de los extranjeros en Málaga con los premios Joan Hunt

El auditorio Edgar Neville ha acogido la entrega de la cuarta edición de los Premios Joan Hunt, organizados por la Diputación de Málaga y la Fundación Cudeca, que este año han distinguido la labor de residentes internacionales y entidades que enriquecen la vida social, cultural y económica de la provincia.

La gala, diseñada con un ambiente que evocaba el “Lovely Garden” de la fundadora de Cudeca, contó con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y de Marisa Martín, directora médica de la fundación.

Salado señaló que estos reconocimientos rinden homenaje a Joan Hunt, británica que transformó el concepto de los cuidados paliativos en España, y destacó que los galardones sirven también para agradecer a quienes, pese a haber nacido fuera, se han convertido en parte esencial de Málaga.

Cultura y deporte

En la categoría cultural, el pintor, escritor y editor chileno Lorenzo Saval fue distinguido por su trayectoria al frente de la revista Litoral y por su compromiso con la difusión de la Generación del 27. Su aportación artística y editorial ha consolidado un puente entre generaciones y disciplinas.

El premio deportivo recayó en la nadadora Nina Zhivanevskaya, afincada en Alhaurín de la Torre, que representó a España en tres olimpiadas y que hoy dedica sus conocimientos a formar a jóvenes nadadores.

Solidaridad, comunicación y gastronomía

El Club de Leones de La Cala de Mijas fue reconocido en la categoría de solidaridad por sus más de cuatro décadas de apoyo a colectivos vulnerables, tanto en la Costa del Sol como en ámbitos internacionales.

En comunicación, el galardón lo obtuvo The Olive Press, periódico fundado por Jon Clarke y referencia informativa para la comunidad extranjera en España.

Asimismo, la repostera Dora Ortiz recibió el premio Sabor a Málaga por su pastelería, donde combina recetas paraguayas con sabores locales, convirtiendo su obrador en un ejemplo de fusión cultural.

Empresas, diplomacia e iniciativas locales

En el ámbito empresarial, el Hotel Los Castaños de Cartajima fue distinguido por la apuesta de sus propietarios, Antje y Frank, quienes han transformado este alojamiento en un referente de sostenibilidad y revitalización rural en la Serranía de Ronda.

El Consulado Alemán en Málaga fue reconocido por su labor diplomática en la asistencia a ciudadanos y por fortalecer las relaciones hispano-germanas.

Finalmente, el Ayuntamiento de Estepona recibió el premio a la iniciativa municipal gracias a “Compartiendo Culturas”, un proyecto que fomenta la integración de los más de 130 orígenes nacionales del municipio mediante actividades de unión y convivencia.