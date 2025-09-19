Planes para el fin de semana en Málaga: fiestas históricas, gastronomía y música

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 19, 20 y 21 de septiembre.

-Festival The Champions Burger. La terminal de Cruceros del Puerto de Málaga acoge este festival gastronómico hasta el 21 de septiembre en busca de la 'Mejor hamburguesa de España', abierto de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

-58º Concurso Nacional de Albañilería (Certamen Manuel Peláez Santiago). Organizado por la peña El Palustre. Se celebrará el próximo domingo, 21 de septiembre, en la plaza del Padre Ciganda de El Palo.

-Día sin Coche en Málaga. En esta jornada, el Paseo del Parque permanecerá cerrado al tráfico entre las 8:30 y las 14:30 horas, desde la plaza General Torrijos hasta la plaza de la Marina, para permitir el desarrollo de talleres, exhibiciones de vehículos y actividades de sensibilización ciudadana, además de una exposición de autobuses antiguos y actuales en Málaga. Será este domingo 21 de septiembre.

-Nueva temporada del Teatro del Soho CaixaBank. Un tranvía llamado Deseo, del 18 al 20 de septiembre el público podrá disfrutar en Málaga de esta obra maestra, escrita por Tennessee Williams, galardonada con el Premio Pulitzer. A las 19:00 horas.

-XI Festival de Cortos de El Palo- Paco Leal en Málaga. El auditorio Curro Román de Playa Virginia acoge el sábado 20 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, la gala final del XI Festival de Cortos de El Palo- Paco Leal, donde se proyectarán las obras finalistas de esta edición y se darán a conocer los títulos premiados.

-‘Imagine. El camino hacia los sueños'. Hasta el 20 de septiembre, la carpa de Sohrlin Andalucía en la calle Almonte 6 acoge este espectáculo producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, con pases a las 20:30 horas. A las 16:00 horas los domingos.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime. Este viernes se presentará 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-XI Fiesta de la Quema en Algarrobo. Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, Algarrobo rememora uno de sus episodios históricos más importantes y rinde homenaje a la fallida quema del pueblo, una fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga. Un año más, la localidad axárquica viajará atrás en el tiempo con representaciones históricas que se completarán con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

-‘Benalfitón, jornada deportiva gratuita en Benalmádena. El próximo sábado 20 de septiembre, la plaza de la Mezquita acogerá una nueva edición del ‘Benalfitón’, una jornada deportiva gratuita organizada por el área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena, que se desarrollará de 9:30 a 13:30 horas, con diversas masterclass abiertas al público, como zumba, bailes latinos o pilates.

-Coincierto, en Coín. Será el día 20 de septiembre. Cuenta con un gran cartel protagonizado por Tabletom, El Jose, Eskorzo y Javier Ojeda como protagonistas. Junto a ellos estará la banda alhaurina Gälan Rock, el rapero coíno LorenconT y los DJ’s locales DeLaCalle y Pepe Fernández, para completar el cartel e impulsar el talento local. Será en la plaza de la Alameda de Coín, con entrada gratuita. Desde las 17:00 hasta las 2:00 horas.

-Día de La Pasa en El Borge. Esta celebración que alcanza su XXVIII edición el próximo domingo 21 de septiembre, donde se degustarán productos de la gastronomía local, con el reparto de 700 kilos de pasa y 600 litros de vino, todo ello amenizado con música, demostraciones y actividades.

-Art Tolox. El municipio malagueño de Tolox vuelve a abrir sus calles, sus plazas y sus espacios para que se llenen de artistas, de vecinos, visitantes y de cultura. Se trata de la novena edición de Art Tolox, que se celebrará desde este viernes 19 al domingo 21 de septiembre.

-Romería de San Miguel en Torremolinos. El próximo domingo 21 de septiembre, una peregrinación que este año contará con 53 carretas, 13 tiradas por bueyes y 40 por tractores.

-World Wellness Weekend (WWW) en Marbella. Del 19 al 21 de septiembre. Se trata de la novena edición del evento de bienestar que contará con más de un centenar de actividades gratuitas.

-II Jornadas de Desarrollo Rural y Sostenible en Faraján. Durante los días 20 y 21 de septiembre, con distintas actividades y que también servirá de espacio de reflexión, diálogo, intercambio de ideas y estímulo para favorecer el desarrollo sostenible en los entornos rurales.

-Concurso de Verdiales de Benagalbón. El próximo 20 de septiembre se celebra el XXX Concurso Tradicional de Verdiales, estilo Montes, con el propósito de difundir y fomentar la más ancestral fiesta malagueña en su genuino carácter. Un total de doce pandas participarán en la cita.

-Feria de la Villa en Cuevas de San Marcos. Los días 19 y 20 de septiembre, evento que contará con una quincena de actividades, entre ellas dos homenajes: uno a Juan López Repullo 'Pichuli’, quien fuera en su día presidente de la asociación de mayores local, y otro a Conchi Benítez, una de las fundadoras de SCAICC (Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Corte y Confección).

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-XI edición del Día del Pedal en San Pedro Alcántara. La actividad, de carácter no competitivo, tendrá como punto de partida la plaza de la Iglesia, con salida a las 11.00 horas y la meta se ubicará en el aparcamiento de la playa La Salida. La jornada contará con inscripciones gratuitas in situ a partir de las 9.00 horas en la misma plaza.