El bonito nombre de la hija de Nuria Fergó: significa "guerrera" y es común en Málaga

La cantante malagueña Nuria Fergó saltó a la fama en 2001 gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo, un programa que marcó un antes y un después en la música española.

Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera como intérprete, con varios discos publicados y una trayectoria en la que también ha destacado como actriz en series de televisión y musicales.

A nivel personal, Fergó es madre de una niña llamada Martina, fruto de una relación pasada. La artista ha compartido en varias ocasiones lo importante que es su hija en su vida y cómo su maternidad le ha cambiado la vida.

Fergó eligió para su hija un nombre que combina dulzura y fuerza. Es cada vez más frecuente entre las niñas nacidas en la provincia de Málaga y en el resto de España, tiene un origen que se remonta a la antigua Roma y un significado cargado de simbolismo.

El nombre Martina proviene del latín Martinus, que a su vez deriva de Mars, Martis, el dios romano de la guerra. Por ello, su interpretación más extendida es la de “mujer consagrada a Marte” o simplemente “guerrera”.

Se trata de la forma femenina de Martín, uno de los nombres más populares en la Europa medieval gracias a la devoción a San Martín de Tours.

En la tradición cristiana también destaca la figura de Santa Martina de Roma, una mártir del siglo III que reforzó la difusión de este nombre en distintas regiones de Europa.

Con el paso de los siglos, ha mantenido su vigencia y hoy en día ocupa un lugar destacado en los registros civiles de Andalucía.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 68.596 personas en España que se llaman Martina, con una edad media de 15,8 años. En Málaga, este nombre figura entre los nombres más elegidos para recién nacidas en la última década.

Algunas de las figuras que resuenan con este nombre son la tenista Martina Navrátilová y la cantante argentina Martina Stoessel (Tini).