El desconocido pueblo del interior de Almería que es una joya: está considerado uno de los más bonitos de España

España ofrece paisajes naturales incomparables, que van desde la emblemática Costa del Sol y la Costa Brava hasta las majestuosas cumbres de los Pirineos y Sierra Nevada. Entre estos escenarios únicos se encuentran numerosos pueblos con siglos de historia.

Entre los municipios que más destacan, se encuentra uno en la provincia de Almería. Apodado la 'perla del Renacimiento', se ubica en la comarca de los Vélez, cerca de Murcia, y es conocido por sus calles estrechas y empinadas, sus casas blancas adornadas con flores y su pintoresco entorno montañoso.

Hablamos de Vélez-Blanco, un municipio reconocido con múltiples premios por la conservación de su patrimonio y su riqueza cultural, lo que lo ha convertido en un destino cada vez más popular.

La localidad se encuentra rodeada por las montañas del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, un espacio de gran belleza caracterizado por sus picos escarpados y frondosos bosques de pinos y encinas. Este entorno es perfecto para practicar senderismo y disfrutar de actividades al aire libre.

La arquitectura de Vélez-Blanco es uno de sus principales atractivos, reflejo de su rica y diversa historia. Combina la grandeza del Renacimiento con la sencillez de la arquitectura popular y el legado de su pasado árabe.

El casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva un laberinto de calles curvas y empinadas, legado de su pasado andalusí. Sus fachadas encaladas, muros gruesos y techos de teja árabe reflejan la esencia de la arquitectura tradicional del pueblo.

La historia del pueblo se remonta a la prehistoria, como evidencian las pinturas rupestres de la Cueva de los Letreros, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tiempo más tarde, tuvo una importante presencia musulmana y fue conocida como Velad al-Abyadh, que significa 'villa blanca'.

Tras la conquista cristiana, el pueblo pasó a la familia Fajardo y se levantó el Castillo de los Fajardo sobre la antigua fortaleza árabe. Hoy, declarado Conjunto Histórico-Artístico y miembro de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', destaca por su patrimonio y su entorno natural.

Monumentos

Vélez-Blanco alberga destacados yacimientos prehistóricos, como la Cueva de los Letreros, cuyas pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyen la famosa figura del 'Indalo', emblema de la provincia de Almería.

Es de visita obligatoria el Castillo de los Fajardo, construido a principios del siglo XVI sobre una antigua alcazaba musulmana, es el monumento más emblemático del pueblo. Su famoso patio de honor, actualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, refleja la grandeza de la arquitectura renacentista.

Debes pasear por las estrechas y empinadas calles del pueblo para apreciar la arquitectura tradicional y los edificios históricos como la Iglesia de Santiago y la Iglesia de la Magdalena.

Destaca también la Fuente Caños de la Novia, ubicada cerca del antiguo lavadero, es un símbolo del pueblo y ejemplo de arquitectura popular, famosa por la tradición de las novias que acudían a recoger agua.