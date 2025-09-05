Planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos medievales y fiestas gastronómicas en la provincia

Llega el fin de semana en Málaga. La provincia se llena de festivales, música, gastronomía y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que puedes encontrar durante los días 5, 6 y 7 de septiembre.

-Festival Embrujo Andalusí en Carratraca. Del 5 al 7 de septiembre, la localidad se reencuentra con su pasado andalusí a través de actividades culturales, zoco árabe, pasacalles, exposiciones, gastronomía, artesanía y música, en un ambiente mágico con más de 15.000 velas y antorchas iluminando sus calles por la noche.

-Fiesta del Ajoblanco en Almáchar. El viernes 6 de septiembre, la localidad espera la visita de 15.000 personas para disfrutar de esta celebración popular en torno a su plato más emblemático.

-Feria de Mijas. El viernes 6 de septiembre arranca la programación con la tradicional Cena Homenaje a Nuestros Mayores en la caseta municipal a las 21:00 horas, seguida del encendido del alumbrado artístico a las 22:30, que marcará la inauguración oficial de la feria.

-Espetada Solidaria en Archidona. El 5 de septiembre, la Plaza Ochavada acoge este evento benéfico con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, donde se servirán más de 500 espetos de sardinas acompañados de bebida a un precio simbólico.

-Festival Internacional de Música en Marbella. Del 5 al 12 de septiembre, la ciudad acoge la décima edición del certamen, que incluye el Ciclo de Conciertos Clásicos y un concurso para jóvenes pianistas de todo el mundo.

-XXX Feria del Libro en Verano en Estepona. El Paseo Marítimo acoge hasta el 14 de septiembre esta cita con la lectura, organizada por ‘Urbano Libros’ en colaboración con el Ayuntamiento. Miles de títulos a precios asequibles estarán disponibles cada día de 11:00 a 14:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos.Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Santo Niño en Gaucín. El sábado 6 de septiembre, en la Plaza del Santo Niño y coincidiendo con las fiestas en honor del Santo Niño y San Juan de Dios.

Planes en Málaga capital

-Ciclo Noches de Verano en Churriana 2025. El 5 de septiembre a las 20:00 horas, la función de teatro La dama ya no es boba. Gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime. Este viernes se presentará 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.