La Asociación de la Prensa de Málaga condena el asesinato de periodistas en Gaza: han muerto ya 247 profesionales

Nadie puede mirar para otro lado cuando hay un conflicto bélico y se está produciendo una matanza. Está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Los ataques israelíes han provocado la muerte de decenas de miles de personas y, entre ellas, 247 son periodistas.

Son datos de Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha organizado este lunes en su sede un acto en memoria.

“Hoy nos unimos para decir ‘basta ya’ y exigir que se respete el derecho internacional humanitario, que establece que los ataques deliberados contra los periodistas constituyen una violación del mismo, y para pedir también que se permita la entrada en la franja a los periodistas extranjeros”, ha asegurado Elena Blanco, presidenta de la asociación.

Palestinos lloran a periodistas asesinados en ataques israelíes. Reuters

La APM se suma a la iniciativa global impulsada por RSF y el movimiento ciudadano Avaaz, por la que se convocan en este día concentraciones y actividades en todo el mundo. Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio y se han recordado los nombres de los primeros profesionales asesinados, el 7 de octubre de 2023, y de los últimos 13 que han fallecido en el mes de agosto.

La convocatoria responde a la escalada de asesinatos de las últimas semanas, en las que han muerto diez periodistas, la última el 25 de agosto cuando cinco informadores fueron asesinados mientras cubrían las consecuencias de un ataque previo a un hospital.

Palestina se convirtió en 2024 en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, con cerca de 200 reporteros asesinados en Gaza en los primeros 18 meses de guerra, al menos 42 de ellos durante o a causa de su trabajo, según datos de Reporteros sin Fronteras.