Un turista catalán alucina con la comida de este restaurante malagueño: "Me flipa la intensidad de sabor"

Málaga no solo brilla por sus playas, su gente y su clima. También por su gastronomía. La capital de la Costa del Sol tiene platos singulares como el espeto o el gazpachuelo, pero también hay restaurantes donde las experiencias son únicas.

En este caso, muchos turistas, ya sean nacionales o internacionales, aprovechan el verano para disfrutar de Málaga y de sus restaurantes y bares. Marc Pozo (@catandoconpozo) aprovechó para ir a un restaurante castizo del centro y degustar sus platos más típicos.

Este influencer catalán, caracterizado por el tipo de vídeo que hace, estilo ASMR, estuvo comiendo en el restaurante El Botijo, ubicado en la zona de Los Guindos. Este tiktoker recomendó este restaurante sin ninguna duda.

Durante la comida, los entrantes fueron un plato de lomo, unas croquetas de puchero y una morcilla de arroz. El catalán se quedó sin ninguna duda con las croquetas y el plato de lomo.

“El lomo con pan es increíble”, decía mientras le hincaba el diente al montadito. Las croquetas también fueron uno de sus platos favoritos. “Me flipa la intensidad de sabor y la textura que tienen”, decía alucinado y terminando una de las croquetas.

El Botijo destaca por su cuidada selección de cortes de carne. Entre las reseñas, muchos clientes elogian especialmente el nivel de su morcilla, por lo que el influencer catalán no podía marcharse sin probarla. “Esta morcilla está increíble dentro de un montadito”, comentó mientras miraba a la cámara y degustaba lo que describió como “un bocado perfecto”.

Como no podía ser de otra manera, Marc Pozo también quiso probar un buen corte. Su elección fue la pluma ibérica, que describió como “muy sabrosa y muy blandita, está increíble”. Además, destacó el punto de las brasas, que calificó de “impresionantes”.

La guarnición tampoco se quedó atrás. El influencer acompañó la carne con una patata asada con alioli, un clásico que, según él, tampoco falla. Tras terminar el plato, Pozo no dudó en recomendar el restaurante: “El Botijo está súper recomendado”, afirmó.

Y, como no hay comida completa sin un buen postre, cerró su visita con la tarta de queso casera, que describió como “de estilo casero, pero bastante buena de sabor”.

En definitiva, El Botijo se consolida como un punto de referencia para los amantes de la carne. Su cuidada selección de cortes, el inconfundible aroma de sus brasas y el toque tradicional de sus guarniciones lo convierten en una parada obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica.

La visita de Marc Pozo no solo reafirma la buena reputación del lugar, sino que también demuestra que en El Botijo cada bocado, desde la morcilla hasta la tarta de queso, está pensado para conquistar a quienes disfrutan de la buena mesa.