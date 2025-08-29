Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas y festivales en la provincia

Nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos y actividades con ferias, mercadillos, festivales de música y fiestas gastronómicas. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los últimos días de agosto.

-Festivales y conciertos de verano en Málaga. Aquí puedes consultar la programación completa.

-Circo teatro ‘Imagine. El camino hacia los sueños’. La obra producida por Sohrlin continuará en cartelera con funciones ampliadas hasta el 31 de agosto. Las representaciones serán de jueves a domingo, a las 20:30 horas, y los domingos también a las 16:00 horas. La carpa de Sohrlin Andalucía está situada en la calle Almonte, número 6.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime. Este viernes se presentará 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Exposición Hestia, hasta el próximo 31 de agosto y alberga tres conjuntos de prendas-objeto confeccionados por la diseñadora malagueña Andrea Rubio con residuos textiles pre y posconsumo. También se acaba de inaugurar ‘La Pasión por el Rally. Más allá de la curva’ es una exposición temporal dedicada al mundo del rally, hasta el 31 de agosto. Y cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-The Champions Burger Smash Edition en Mijas. Hasta el domingo 31 de agosto en el recinto ferial, donde los visitantes podrán degustar en exclusiva las propuestas smash creadas por los restaurantes participantes para el certamen, con combinaciones únicas de sabor y textura que compiten por el título de “Mejor smash burger de España”.

-Bocata Fest en Marenostrum Fuengirola. Los días 29 y 30 de agosto, de 19:30 a 02:00 horas, en el Castillo Sohail. El evento contará con la participación de chefs reconocidos como Diego Gallegos (estrella Michelin), Diego René, Reyna Traverso, Daniel García Peinado, Mariano Rodríguez, Daniela Romero y Mario Céspedes, quienes presentarán bocadillos gourmet exclusivos. Además, habrá música en directo, market de moda y artesanía, y actividades interactivas.

-Festival 3 Culturas en Frigiliana. Del 28 al 31 de agosto, con casi medio centenar de actividades y actuaciones, incluyendo conciertos de Kiko Veneno, Miguel Campello y Colectivo Panamera, ruta de la tapa, pasacalles, mercado con 150 puestos, talleres, representaciones teatrales, artesanía en vivo, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas.

-Velada de la Plaza de Toros en Marbella. Del 29 al 31 de agosto, con actividades para toda la familia. La agrupación parroquial Lágrimas del Carmen gestionará una barra con precios populares y habrá atracciones para los niños. El domingo 31, a las 11:00 horas, el parque de la avenida Reina Victoria acogerá una gran fiesta infantil del agua con animación, música y juegos.

-II Festival ‘Birra & Art’ en Nueva Andalucía, Marbella. Del 28 al 31 de agosto en el Espacio Polivalente, desde las 19:00 hasta la 1:00 de la madrugada, con una amplia selección de cervezas artesanas nacionales e internacionales, propuestas gastronómicas, puestos de artesanía y actuaciones musicales en directo cada noche.

-Festival de música electrónica ‘Electrolunch’ en Estepona. El sábado, de 12:00 a 00:00 horas en el entorno del Mirador del Carmen, se celebra este evento gratuito para toda la familia, con talleres infantiles, mercadillo de artesanos y artistas locales, food-trucks, servicio de barra y sesiones de DJs.

-VII edición de ‘La Velá’ en Istán. Los días 29 y 30 de agosto, con el apoyo de la Diputación de Málaga, este evento cultural ofrece una programación musical gratuita en distintos enclaves del municipio. Se caracteriza por sus conciertos a la luz de las velas, tradición que se celebra desde 2019.

-VIII Muestra Internacional de Arte Naïf en Riogordo. Hasta el 30 de agosto en el Museo Etnográfico, organizada por la Asociación Cultural Academia Malagueña de las Artes y de las Letras con el apoyo de la Diputación de Málaga, reúne obras de más de treinta artistas de diferentes nacionalidades.

-Concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga en Antequera. El viernes 29 de agosto a las 21:00 horas en la Real Colegiata de Santa María La Mayor, la formación interpretará obras del compositor Marco Frisina en un escenario histórico e incomparable.

-XXX Feria del Libro en Verano en Estepona. El Paseo Marítimo acoge hasta el 14 de septiembre esta cita con la lectura, organizada por ‘Urbano Libros’ en colaboración con el Ayuntamiento. Miles de títulos a precios asequibles estarán disponibles cada día de 11:00 a 14:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

-Verbena en Fuente Nueva, San Pedro de Alcántara. El sábado 30 de agosto a las 20:30 horas tendrá lugar la elección y coronación de reinas, rey y, como novedad, dos caballeros infantiles, con la orquesta Malacai, barra con precios populares, hinchables y atracciones mecánicas. El domingo 31, la programación incluye la actuación de la escuela de baile Arcos Blancos, una gran paella popular, fiesta del agua, cañón de espuma y música de DJ para cerrar la jornada.

-Noche de Jazz en Mijas. El sábado 30 de agosto a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal Miguel González Berral, con entrada solidaria mediante alimentos no perecederos destinados a Cáritas. El cartel lo encabezan Dixit Lab y Natalia Ruciero 5tet “Connectivity”, una propuesta musical versátil y llena de sensibilidad artística.

-Fin de semana cultural en Rincón de la Victoria. Del 29 al 31 de agosto en distintos espacios del municipio, con una programación que incluye el II Festival Flamenco Noctiluca, el Festival de la Zarzuela y la exposición benéfica Proyecto Berta de Lola Alcántara. La oferta combina flamenco, lírica, arte solidario y ajedrez, dirigida a todos los públicos.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos.Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Feria de Guaro. Se celebra del 28 al 31 de agosto.