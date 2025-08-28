Montana, el peluquero viral que corta el pelo a personas indigentes en las calles de Málaga: "Vengo de lo más bajo"

Un tatuaje de Scarface le tapa una importante cicatriz en el brazo. Bajo su camiseta se aprecian otras dos marcas en la zona abdominal. “Este soy yo, Montana, con mis cicatrices y mis vivencias, el peluquero que viene de lo más bajo para llegar a la cima sin pisar a nadie”, dice, a modo de presentación, Rafael Jiménez, de 23 años mirando hacia el local que alberga su primera barbería, ubicada en la calle Corregidor Ruiz de Pereda, entre Portada Alta y Cruz de Humilladero.

Cogió su nombre ‘artístico’ del protagonista de esa película, Tony Montana, con el que se siente más que identificado por " el contexto" en el que se desarrolla la trama del filme. “A mí la vida me ha tratado regular, pero lo importante es que yo he sabido tirar hacia delante”, sostiene.

Montana cada vez es más conocido en redes sociales, concretamente en TikTok, donde acumula casi 20.000 seguidores y muchos adolescentes lo tienen como un referente, especialmente por sus vídeos donde ayuda a indigentes que se encuentran en la calle en Málaga. En esta serie de clips, les ofrece cortes de pelo totalmente gratuitos y les da bocadillos y zumos para llevarse algo a la boca esa noche.

En algunos de esos vídeos, les da a elegir a los indigentes entre una botella de vino y un “cambio de look”. Si eligen el alcohol, fuera de cámara les recuerda lo mucho que puede cambiarle la vida a alguien una nueva imagen, que para él puede ser una nueva oportunidad. “Cuando me lo han rechazado me da rabia, quiero abrirles los ojos y ayudarles en una sociedad en la que cada vez más vamos a nuestro rollo y pasamos del prójimo”, lamenta.

“A mí me llena de orgullo ayudar. Tengo poco, pero si Dios me ha dado algo, me gusta compartirlo”, dice con una sonrisa. Montana ha vivido su infancia y ha crecido en algunos de los barrios más marginales de Málaga: Los Asperones, Las Castañetas… Lugares donde la calle y su entorno le enseñaron rápido que, si quieres salir adelante, tienes que pelear.

Quizá por eso, ahora que tiene su propia barbería, siente la obligación de tender la mano a quien lo necesite. “Cuando vi a un peluquero hacer algo similar, aluciné. Mi madre me dijo, ‘mira qué bonito lo que hace este chaval’. Y me di cuenta de que no vale decir ‘me gustaría ayudar’. Si quieres hacerlo, sales y lo haces. Yo lo hago con mis tijeras y mis máquinas”, añade.

Era Samuel Carballares, un chico incluso más joven que él. Tiene 17 años y es natural de Madrid. “Mi madre me dijo además que si podía llevarles algo de comer, mejor que mejor, porque igual me topaba con gente que no se había llevado nada a la boca en días”, dice.

Montana tiene pasión por la mujer que le trajo al mundo. Se le nota en sus ojos azules, que transmiten amor cuando habla de ella. Aunque jóvenes como él no suelen valorar lo suficiente a su familia, él grita a los cuatro vientos que su madre le ha dado mucho más que la vida.

Ella es la pieza clave de su historia. Viuda, con 48 años y a cargo no solo de sus dos hijos, sino también de un sobrino, pidió un préstamo al banco para que Montana pudiera abrir su peluquería-barbería. “Muchas madres con dinero no confían en sus hijos. Ella, sin tener nada, lo arriesgó todo por mí. Es mi mentora, mi mejor seguidora. Me apoya en todo, me da consejos… sin ella, nada de esto existiría”, dice, con una mirada de emoción.

Su padre murió en la cárcel mientras él solo era un chaval y reconoce que ha sido ella la que ha catapultado hacia arriba a su familia. “Yo estoy muy orgulloso de los míos, mi hermano va a llegar lejos. Está estudiando algo de administración y yo siempre digo que con su actitud me va a superar. A mí eso me hace muy feliz, es más pequeño que yo y tiene una fuerza de voluntad tremenda”, sostiene.

Montana no creció soñando con ser peluquero. “Nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Pero un primo mío, más chico que yo, ya estaba ganando su dinero cortando el pelo y me motivó en un momento clave. Si él podía, yo también. No podía ser que me invitara a una hamburguesa porque yo no tuviera”, declara.

Tras días observando el modus operandi de este familiar, engañó a un primo que quería pelarse. Le dijo que él estaba estudiando para convertirse en peluquero y que él se iba a encargar de ponerlo a punto. “Fingí que iba a por las máquinas, que no tenía,como es evidente, y cuando volví le dije que me las había dejado en la escuela. Mi primo me respondió que su padre tenía una y que me la traería. Comencé por la parte de atrás de la cabeza y cuando le metí por primera vez la maquinilla, le confesé que no sabía”, recuerda.

Pero le pidió una oportunidad. Puso un vídeo de YouTube y siguiendo los pasos del profesional, consiguió hacerle algo decente gracias a ponerle todo el corazón a lo que estaba haciendo. “Y así empecé a practicar hasta llegar a formarme profesionalmente y convertirme en lo que soy hoy”, asevera Montana, que a su edad ya ha dado incluso formaciones a otros peluqueros.

Aunque su barbería empezó como cualquier otra, con los amigos y conocidos como primeros clientes, Montana pronto entendió el poder de las redes sociales. Aunque comenzó mostrando como otras barberías los trabajos que iba haciendo, en fotos, un día le ofrecieron subir una promoción de Insparya, la clínica especializada en trasplantes capilares liderada por Cristiano Ronaldo. Aceptó y de un día para otro, de sorpresa, el vídeo alcanzó las 25.000 visitas.

Ahora ve aquel vídeo y casi no se reconoce, estaba algo tímido y no sabía muy bien cómo hacerlo, pero después de aquello, hubo quien fue a su local para conocer más sobre la clínica y obtener descuentos. Montana se percató de que Internet era un lugar fantástico para exponerse, un gran escaparate.

@barbermontan4 Colaboración con la clínica del bicho!!! Siuuuuu!!! Pide cita con descuento: https://partners.insparya.io/barber-montana 💈👍🏻🙌🏻 ♬ sonido original - BARBERMONTAN4

Desde entonces, mezcla cortes de pelo, con vídeos de humor y solidaridad, promociones y, sobre todo, naturalidad con sus seguidores. “Muchos chavales me piden fotos o autógrafos. Nunca pensé que un peluquero pudiera vivir eso, es raro pero bonito. Yo me quedo con eso y no con los que me ponen tonterías”, dice. Las redes no solo le han dado visibilidad, sino que también le han conectado con otras personas y negocios, generando oportunidades para crecer y ayudar.

De hecho, gracias a un acuerdo con una marca de productos de barbería, tiene un apoyo económico que destina íntegramente a esta causa. “Podría haber usado ese dinero para mi negocio, pero lo reservo para ayudar. Ya lo hacía con mi dinero, así que ahora puedo llegar a más gente con el apoyo que me dan. Estoy muy agradecido a Dios”.

Una imagen de Montana. A.R.

Montana es muy creyente. Junto a los espejos y sillones de su peluquería tiene un ejemplar de la Biblia abierto. Antes de abrir su barbería, recibió dos puñaladas en un altercado en la calle en defensa de un ser querido. “Creo que Dios me salvó de algo más grave porque tiene planes más grandes para mí”, dice convencido.

La barbería lleva abierta apenas 11 meses, pero Montana ya planea abrir un segundo local en el centro de Málaga después del verano. “Quiero que el negocio crezca, pero mi sueño no acaba ahí. Igual me tachan de soñador, pero me encantaría ser actor. Disfruto actuando en algunos cortos, en los vídeos que hago… No quiero morir siendo solo peluquero. Me imagino a mi madre viéndome en una película… Y eso sería lo más grande”, zanja.