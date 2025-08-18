Francisco, trabajador con 47 años de experiencia, tajante con la búsqueda de personal: "Cada vez hay más exigencias"

Al comienzo del verano, las ofertas de trabajo proliferan en las páginas de búsqueda de empleo. Es el momento de que los demandantes lancen sus currículums a las distintas empresas.

Si tienen algo de suerte, cumplen con los requisitos requeridos y cuentan con experiencia, consiguen un empleo para, al menos, los meses más calurosos del año.

Pero, ¿y qué pasa con aquellos que no trabajan? Algunos, no han sido seleccionados. Con otros, la cosa es algo distinta. "Cada vez la gente tiene más exigencias", apunta Francisco, dueño del bar 'El Ensueño de Málaga'.

En el local situado en el número 24 de la Plaza Conde de Ferrería, a unos pasos del estadio de La Rosaleda, Francisco lleva trabajando desde hace ya más de 40 años. A día de hoy, continúa con el legado que empezaron sus padres allá por 1979.

"Gracias a Dios, el personal que tengo siempre es fijo, no tengo problemas con ellos", explica el hombre. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando alguien se va? Para comenzar, lo normal es avisar con 15 días de antelación, aunque todo depende del contrato.

Los problemas llegan cuando esto no se cumple. A Francisco, que le avisen de la noche a la mañana de la marcha de uno de sus empleados, lo pone en una encrucijada. "Es lo más engorroso que tenemos", comenta.

El dueño del bar asegura que "si te dijera: mira, que dentro de tres meses me voy", tendría la oportunidad y el tiempo de buscar un reemplazo, incluso de formarlo para el puesto.

Por el momento, el personal que tiene es fijo, no hay nadie en la reserva. Aunque si debe encontrar trabajadores, se decanta por cualquier plataforma de empleo o preguntando de boca en boca.

Eso sí, se ha dado cuenta de una cosa. "La gente cuando viene pidiendo trabajo se vende muy bien. Pero luego, en realidad, cada uno es de su padre y de su madre", destaca el hombre.