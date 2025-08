Una joven (21 años), alto y claro sobre la búsqueda de empleo: "Si persistes, encuentras a alguien que te dé un trabajo"

Hay muchas formas de conseguir trabajo. Por el conocido "enchufe", por entregar el currículum en mano, o enviándolo a la oferta de empleo publicada en una de las míticas plataformas. Aunque, también, a través de la universidad.

Sí, la universidad puede ayudarte a encontrar un empleo. Tu contrato no será como el de un comercio o un restaurante, por ejemplo. Se conoce como contrato de prácticas, en los que hay veces que pagan y otras que no.

O que se lo digan a Lucía. Tiene 21 años y, gracias a su universidad, trabaja este verano. El proceso de llamada fue bastante sencillo "debido a que lo primordial no es la experiencia profesional, tienen en cuenta otras aptitudes", comenta.

Su jornada empieza a las nueve de la mañana y acaba un poco más tarde de las tres. Lucía se encarga de planificar la estrategia de comunicación de la empresa, ayuda en la organización de eventos, crea contenido para redes y más.

Nunca se planteó otras opciones que las marcadas. "No encontraba salidas que me apasionasen en relación a la carrera que había estudiado", explica. En cambio, ir a trabajar no supone algo cansino o tedioso para ella, sino todo lo contrario.

"Ahora me siento realizada al poder insertarme en el mundo profesional con un trabajo relacionado con lo que he estudiado", confiesa la joven. Y es que cuántos son los jóvenes que trabajan de algo que no tiene nada que ver con sus estudios.

Es cierto que, de cara a un futuro, le gustaría conseguir otro tipo de contrato para poder tener más libertad económica. Pero, de momento, no tiene queja alguna con su salario. Mucho es que esté cobrando.

No ha tenido malas experiencias con sus compañeros, tampoco con los clientes. Está muy feliz donde está, se atreve a decir. El horario es muy flexible, principalmente trabaja de mañanas, y suele tener las tardes libres para disfrutar del verano.

Sabe de lo que habla, este no es su primer empleo. Ha trabajado en hostelería y, ahora, cuenta con lo que antes no tenía: "mejores condiciones laborales, menos trabajo físico, mayor flexibilidad horaria y más sentimiento de realización".

Ahora, a más de uno, encontrar trabajo le parece algo complicado. Pero, en algún momento, "si persistimos, encontraremos a alguien que nos dé una oportunidad laboral", apunta Lucía.