Un turista italiano, rotundo y crítico tras bañarse en las playas de Málaga: "Son una mierda"

Málaga es una de las joyas del turismo en España, y atrae a todo tipo de nacionalidades. Museos, gastronomía, y, por supuesto, playas. Pero no todos los turistas salen igual de encantados, o eso parece. En plena temporada alta, un vídeo de Tiktok ha encendido el debate sobre si las playas malagueñas están realmente a la altura de su fama.

El autor del mismo es Kemp, un turista italiano que ha mostrado su descontento con la ciudad: lo ha hecho con una pregunta tan directa como polémica: "Le spiagge di Málaga fan cagare?" (¿Las playas de Málaga son una mierda?) relata en su video.

Con más de 200.000 visualizaciones, el turista afirma en su vídeo que "Málaga fa cagare" (Málaga es una mierda) y cuestiona la calidad de la arena y el agua de las playas de Málaga.

Muchos usuarios —en su mayoría también italianos— parecen coincidir con él: “A Málaga no se va por el mar”, comentan varios. Otros recuerdan que el agua en esa parte del Mediterráneo suele ser fría y que la transparencia del agua deja que desear.

“No es que esté sucia, es que el agua no es transparente”, matiza otro. Para muchos, la decepción no está en la ciudad en sí, sino en las expectativas poco realistas de quienes llegan buscando playas paradisíacas.

Sin embargo, también hay voces que defienden el litoral malagueño. Algunos usuarios, especialmente quienes han vivido o viajado con frecuencia a la Costa del Sol, recuerdan que hay alternativas mucho mejores muy cerca del centro. “A 15 minutos en coche puedes encontrar calas increíbles”, apunta una usuaria.

Otros mencionan destinos como Nerja, Torremolinos, El Palmar, Tarifa, Conil, Pedregalejo, Benalmádena o Marbella como ejemplos de playas más limpias, atractivas y mejor cuidadas.

Incluso algunos de los críticos reconocen que esta crítica no desmerece a la provincia. "Es peor que la media en Italia, pero los alrededores tienen playas muy bonitas", comenta un usuario.

Las críticas de Kemp no acaban ahí: en un segundo vídeo en Tiktok, el turista italiano asegura que en Málaga "Si mangia di merda" (Se come de mierda), y no faltan las críticas. "Si vas a comer a sitios de guiris, lo normal es que comas regular", le contesta un vecino.