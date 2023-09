El lado más solidario de Disney: las frutas de un rodaje, donadas a los Ángeles Malagueños de la Noche

El pasado lunes, la calle San Agustín de Málaga se transformaba en una vía de 1987 repleta de comercios tales como fruterías, floristerías o bares con precios en pesetas gracias a la magia del rodaje de Rivals, una serie de Disney+ que cuenta con ocho capítulos. Tras la producción de este vuelve a estar la malagueña Fresco Film, que ya trabajó en su día en La Casa del Dragón. Así, tras la serie están también las compañías Happy Prince e ITV Studios, ambas inglesas.

A media tarde ya habían acabado el rodaje y ya solo quedaba recoger en varios camiones todo lo que habían dispuesto a lo largo y a lo ancho de la calle: imágenes de Semana Santa, carteles de restaurantes ficticios y todo tipo de macetas, así como decenas de cajas de frutas.

Decenas de curiosos observaban la labor de todo el equipo de producción que, con un orden despampanante, fueron clasificando todos estos objetos que serían útiles para el resto de jornadas de rodaje. Sin embargo, algo perecedero como las frutas que aparecían en escena en uno de los puestos acaban estropeándose con el tiempo y no son utilizables otro día de rodaje.

Es por ello por lo que Fresco Film y Happy Film no dudaron en sacar su lado más solidario para donar tomates, lechugas, melones y una amplia variedad de verduras a los Ángeles Malagueños de la Noche, una asociación que a través de sus redes sociales ha querido agradecer el gesto al equipo.

Esta serie es una adaptación del bestseller Rutshire Chronicles de Jilly Cooper, que habla sobre los excesos de la élite económica inglesa en los años ochenta y estará ambientada en Málaga --esta vez no se transforma en otro país como ocurrió con la serie We Were The Lucky Ones, que se convirtió en Brasil--, de ahí que se usen para el rodaje diversas imágenes de nuestra Semana Santa como el señor de la Pasión en algunos carteles o incluso una camioneta antigua donde se trasladan bombonas de color naranja.

Respecto a los protagonistas, son dos vecinos de un caro residencial que sufrirán encontronazos y que estarán encarnados por Alex Hassell y David Tennant.

Sigue los temas que te interesan