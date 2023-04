La Facultad de Educación de la UMA llora la muerte repentina de Gisela, una jovencísima estudiante

La Facultad de Educación de la Universidad de Málaga llora la muerte de una de sus estudiantes, la joven Gisela Prados, del primer curso de Educación Social. El pasado 24 de abril fallecía repentinamente a sus apenas 19 años y sus compañeros de pupitre aún no han podido asimilar su pérdida.

A las 13.00 horas de este miércoles la facultad ha organizado un minuto de silencio a la entrada del edificio para homenajearla. Decenas de compañeros se agolpaban en la escalera rodeando a parte del Decanato de la Facultad, así como a algunos de los profesores. La decana, Rosario Gutiérrez, ha pedido un aplauso a Gisela, allá donde esté, tras el minuto de silencio y ha explicado que la Facultad quiere realizar algún gesto simbólico con la familia. Hace unos años, según ha contado, perdieron a otra alumna de Educación Infantil y plantaron un árbol en los jardines del centro en su honor. "Trataremos de hacer lo mismo con ella, un gesto bonito para recordar su paso por la que ha sido su casa", ha dicho.

Por su parte, los amigos más cercanos de Gisela no han podido evitar las lágrimas recordándola. "No perdía la sonrisa. Creo que todos estamos de acuerdo de que era una chica muy risueña. Llevaba poco tiempo en la facultad, pero no dejaba de reírse ni durante su primera época de exámenes en la uni, en el primer cuatrimestre, que ya es decir", ha declarado una de ellas.

"Gisela estaba hecha para dar todo por los demás. Ella era así. Siempre tenía en la boca a su abuela, a quien admiraba muchísimo", ha indicado otra. De hecho, desde Ángeles Malagueños de la Noche han expresado en un comunicado que Gisela estuvo hace muy poco tiempo entrevistando a su presidente para un trabajo y al final acabó haciéndose voluntaria del comedor.

"Mostró en todo momento bondad, gran corazón y amor por los demás. Nos dejó, de repente, con toda una increíble y prometedora vida por delante. Se ha marchado demasiado pronto, dejando desolados y vacíos a los que la conocieron, que esperaban vera crecer y lograr todo lo que propusiera en la vida. Descansa en paz, Gisela. Querías ayudar a los más necesitados y estamos seguros de que, como un ángel que eres, lo harás desde el cielo y sentiremos tu magia y corazón en nuestro día a día", han publicado. En la publicación, varias personas que coincidieron con ella en el voluntario reconocen estar impactados por su muerte. " Lo siento mucho, estuvo con nosotros, haciendo bocadillos. Qué pena, tan joven", ha escrito una de sus compañeras en la asociación.

Una compañera de su clase ha reconocido a este periódico que la situación ha sido "surrealista" para ella. "El profesorado ha dicho que cualquier cosa que queramos hacer para homenajearla, tenemos su apoyo. Es muy duro perder a una compañera de clase de un día para otro", comentaba otra chica al resto de sus compañeros en un corrillo tras el minuto de silencio.

Una de ellas, a su vez, ha confesado que una chica que tenía que hacer un trabajo grupal junto a Gisela preguntó el lunes si sabían algo de Gisela. "Nos dijo que no sabía nada de ella desde el sábado y, apenas unas horas después, nos comunicaron que Gisela había fallecido. Ha sido un jarro de agua fría. Era una chica muy transparente, recuerdo que cuando nos sentíamos identificadas con alguna de las lecciones que dábamos en Psicología, me solía contar cómo se había criado y los problemas que tenía. Sin embargo, jamás lo hacía con pena; al revés, lo hacía de manera natural y con un brillo en los ojos", ha zanjado.