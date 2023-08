Así están las playas de Málaga este viernes 18 de agosto: el terral no quiere perderse la feria

Este viernes 18 de agosto, vuelve el calor a las playas de Málaga. Si estás dudando entre acercarte a la feria o pasar un día de playa, debes saber que la AEMET ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en las áreas de la Costa del Sol y Guadalhorce. Los termómetros llegarán a marcar máximas de hasta 37ºC.

El poniente, por su parte, que ha tenido mucho protagonismo a lo largo de la presente semana, deja hueco al viento de terral, que pondrá a su vez difícil las últimas horas de feria a los más imparables. Este soplará con mayor intensidad en los municipios costeros más occidentales. El oleaje será débil.

Como manda la tradición, con viento de terral, el agua estará más fría sobre todo en la zona oeste de Málaga y en el centro, con mínimas de 21ºC, aunque pueden llegar hasta los 25ºC. En el este, la temperatura rondará entre los 25-26ºC.

Respecto a las medusas, tras un inicio de agosto con mucha presencia de ellas, parece que, de momento, no volverán a aparecer. Infomedusa apunta que no hay apenas probabilidad de entrada de aguamalas a la costa, salvo algunos ejemplares dispersos. Si te encuentras una, la app recomienda, como siempre, no sacarla del agua, a excepción de que se encuentre en el rompeolas, y vigilarla desde la distancia.

Respecto a la marea, la pleamar, cuando más posibilidades hay de que las medusas entren a las zonas de baño, tendrá lugar a las 17:25 en la zona oeste de Málaga, a las 17:37 en el este y a las 17:40 en el centro. La baja mar será entre las 10:37 y las 11:00 horas.

