Así están las playas de Málaga este miércoles 26 de julio: bajan la intensidad del viento y la temperatura del agua

Este miércoles 26 de julio, las olas respetarán a los bañistas. Si el lunes y el martes las playas de Málaga estuvieron marcadas por olas de más de dos y un metro, respectivamente; los vientos, que serán principalmente de levante, perderán intensidad durante la jornada del miércoles. El oleaje será débil.

Al igual que la intensidad de los vientos, bajan significativamente las temperaturas del agua. En la zona oeste de Málaga y en el centro, los termómetros marcarán 19-21ºC y en el este, entre 22 y 23ºC.

Las medusas no se llevan especialmente bien con el agua fría. Infomedusa informa de que no se espera la llegada de aguamalas a la costa, salvo algunos ejemplares dispersos. Por si acaso se encuentra con alguno, conviene recordar las recomendaciones de la app. No hay sacarlas del agua, salvo que se encuentren en el rompeolas y se deben vigilar desde la distancia.

Respecto a la marea, la pleamar ya ha tenido lugar, entre las 9:30 y las 9:48; y la bajamar será a las 14:44 en la zona este de Málaga, a las 14:53 en el centro y a las 15:05 en el oeste.

Sigue los temas que te interesan