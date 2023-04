Gabi Ramos publica 'Y tú, ¿estás curado?', un viaje de relatos y reflexiones en el camino del cáncer

Este jueves, a las 19:30 tendrá lugar la presentación del primer libro de Gabi Ramos, titulado ‘Y tú, ¿estás curado? en el salón de la Rosa de los Vientos de la sede social de club Mediterráneo.

Esta obra ve la luz después de veintiséis meses de trabajo y esfuerzo y ocho años desde que le diagnosticaron leucemia. Para la presentación, se contará con la intervención de Joan Plaza, exentrenador del Unicaja Baloncesto.

En palabras del autor: “En sus páginas encontrarás el relato y las reflexiones acerca de los acontecimientos vividos durante y después del brusco cambio que me trajo la vida. Un camino forjado con esfuerzo en medio de la oscura incertidumbre, repleto de inolvidables experiencias, y de un constante aprendizaje, que ahora deseo compartir con cada lector para intentar poner luz a sus propios conflictos, y de esta forma acompañarles en la travesía hacia la deseada curación".

"La pasión por el baloncesto ha marcado mi vida, y me ha regalado unos valores que me han servido para sobrellevar las dificultades durante mi convalecencia. Por eso me enorgullece y agradezco que sea mi querido amigo Joan Plaza quien me haya regalado unas preciosas palabras a modo de prólogo”, sostiene el autor.

El libro es totalmente benéfico. Los beneficios irán destinados a la Fundación Josep Carreras (www.fcarreras.org) contra la leucemia y a la Fundación Cudeca (www.cudeca.org) de cuidados paliativos de enfermos de cáncer.

En el acto habrá ejemplares disponibles para su compra

Entrada libre hasta completar aforo

