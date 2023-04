Expertos piden cambiar la fecha de las fiestas locales en verano en Málaga por el cambio climático

En verano hace mucho calor en la provincia de Málaga, superando numerosos días los 30 grados de temperatura tanto en la costa como en el interior. Esto va a ir a más con el cambio climático, ya que los termómetros seguirán al alza y eso puede suponer importantes riesgos para la salud, así como el consumo de más recursos naturales como el agua, que no sobra precisamente en esta provincia. Un grupo de expertos ha propuesto cambiar las fechas de las fiestas locales en verano, entre las que se incluiría la Feria de Málaga en agosto, para evitar males mayores.

Así se recoge en el informe elaborado por María del Carmen Romero, Miguel Ángel León, Teresa Portero, Sara Carvajal, Yolanda León, Sergio Ballesteros y José Luis Palacios encargado por la Diputación de Málaga para la puesta en marcha del Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia de Málaga (Plan Adapta).

"La mayor parte de los días festivos en los municipios de la provincia de Málaga tienen lugar durante los meses de verano, cuando las temperaturas son mucho más altas que en otros meses del año y el riesgo para la salud puede ser mayor, sobre todo entre los grupos de población más vulnerables", indican estos expertos en el informe.

En este sentido, añaden que "proponen estudiar si el calendario de fiestas locales de la provincia podría suponer en un futuro un riesgo derivado de eventos climáticos extremos para plantear su celebración en otras fechas en las que puedan desarrollarse con un mayor confort térmico y sin perjuicios sobre la salud de la población, lo que también podría ser positivo para el turismo".

No es la primera vez que se abre el debate sobre las fechas de las fiestas veraniegas aunque, por ahora, no ha habido ningún cambio. Incluso se ha hablado en alguna ocasión de trasladar la Feria de Málaga de agosto a septiembre, también sin resultado. Valga como ejemplo que el año pasado la Feria arrancó con terral y se rozaron los 40 grados. En otras provincias como Sevilla o Córdoba, donde el calor es extremo en verano, organizan sus ferias en abril y mayo precisamente para no morir quemado con un Cartojal -en sus casos una Manzanilla- en la mano.

La medida propuesta por los expertos de cambiar las fechas de las fiestas y ferias locales en verano es una del casi medio centenar que aparecen en este informe relacionadas con la producción agrícola, la prevención de inundaciones, los recursos hídricos, la restauración y conservación del medio ambiente, el urbanismo y la planificación local, el turismo sostenible, la adaptación en servicios sociales, salud y emergencias, o la formación y sensibilización en materia de cambio climático.

En este estudio se refleja que las consecuencias del cambio climático en Málaga pueden ser importantes en las próximas décadas, destacando el aumento de hasta tres grados de las temperaturas máximas y mínimas, el aumento de la duración de las olas de calor y las lluvias torrenciales.

Sigue los temas que te interesan