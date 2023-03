Estos son los famosos con los que puedes hacerte selfis en la clausura del Festival de Málaga

Si tienes previsto acercarte por el Centro de Málaga este sábado y no tienes un plan fijo, lo mismo te interesa saber que sobre las 17:30 (quizás algo más tarde), la alfombra roja del Teatro Cervantes se va a llenar de muchos de los actores y actrices que durante toda esta semana han sido protagonistas del Festival de Cine.

Y todos, por lo general, bastante dispuestos a hacerse fotos. Así que no es descartable que caiga algún que otro selfi… La invitación no es baladí, porque el certamen cinematográfico malagueño, que ha cumplido este año su edición número 26, echa el cierre este sábado hasta el año que viene. Así que no vas a tener más oportunidad que esta para tratar de conseguir esa instantánea con tu actor favorito.

Lo hará con la gala de clausura fijada a las 20:00 horas. Aquí te dejamos el listado completo de celebridades que, previsiblemente, harán acto de presencia en la pasarela previa al Cervantes:

Martiño Rivas, Álvaro Rico, Elena Furiase, Luis Tosar, Melani Olivares, Pol Hermoso, Andrea Puro, Pablo Rivero, Unix Ugalde, Antonio Resines, Macarena Gómez, Rubén Ochandiano, Lola Lolita, Paz Padilla (con sus cuerdas vocales congeladas), Daniela Santiago, Amaral, Darío Grandinetti, Mónica Carrillo, Israel Fernández, Alizz, Secun de la Rosa, Fernando Andina, Salva Reina, María Botto, Petra Martínez, Carlos Librado Nene, Eva Marciel, Luis Fernández, Belén Écija, Jorge López, Natalia Azahara Álvarez Martínez, Éric Masip, Norma Ruiz, Mar Lucas, Aixa Villagrán Aguilar, Noemí Casquet, Asia Ortega, Laura Galan, Ken Appledorn, Fernando Gil, Darko Peric, José Manuel Bandera, Hugo Arbues, Antonio Velázquez, Guillermo Lasheras, Edgar Vittorino, Antonio Pagudo, Carlos Constanzia, Henar, Álvarez, Valentina Zenere, María Romanillos, Álex Saint, Paula Malia, Natalia Cebrián, Nuria Casas, Xurxo Carreño, Miguel Ángel Martín, Paz Jiménez, Leo Harlem, Stephanie Magnin, Daniel Pérez Prada, Marta Velasco, Andrea Barrionuevo, Fali Álvarez, Vladimir Raez, Juan Mata, Gonzalo Bendala, Manuel Gutiérrez Aragón, Gabriela Sandoval, Pablo Stoll Ward, Julieta Zulberberg, Gonzalo Miró, María Antón Cabot, Fernando Navarro, Iván Barredo, Marta Selva Masoliver, Daniela Santiago, Guillermo G. Peydró, Amaia Merino, Alfonso Caro Sánchez, Ana Sánchez de la Nieta, Carlos Zanón, Javier Pereira, Pablo Montesinos, Paula Bugni Saavedra…

Sigue los temas que te interesan