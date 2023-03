Bandolero, Juan y Medio y Menuda Noche: los ídolos 'pop' con los que creció una generación de periodistas

Bandolero, Juan y Medio, El niño corneta, María del Monte, la flauta dulce el 28 de febrero en el colegio junto al pan con aceite. Todos estos elementos forman parte del olimpo andalucista pop con el que creció una generación entera. También periodistas. Bajo ese cielo blanco y verde se ha organizado La Banda Journalism Fest (¿habrá algo más milenial que un festival?), un evento que acogerá en Málaga a 150 comunicadores jóvenes de toda la comunidad.

La cabeza pensante, el “loco que tuvo la ocurrencia”, el ideólogo del tinglao -somos periodistas, buscar sinónimos es nuestro oficio- es Álvaro López, redactor de la edición regional de Eldiario.es: “Los jóvenes somos los ignorados y las víctimas, por lo que pensé que era un buen momento para nosotros”, explica en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

La clave de este proyecto está en la búsqueda de un espectro de unión que vertebre a toda una generación de comunicadores. Quizá, el punto de partida pueda ser “la precariedad”. López recuerda que cuando comenzó a trabajar, sobre los años 2000, los freelance cobraban “bien” por las piezas: “Ahora es una vergüenza, con sueldos bajos y teniendo que echar muchas horas”, subraya.

Sin embargo, en la columna de los argumentos a favor, el gran nexo sigue siendo las ganas. Y la ilusión: “Nos une esa voluntad de hacer cosas buenas dentro de un sector que parecía estancado. Hay una nueva manera de comunicar, más cercana y fresca, que va más allá del señor mayor con puro que va al quiosco y llega a todos los públicos”, sostiene el periodista.

Podcast, YouTube, Twitch… Plataformas que permiten abrir el abanico y romper con el nicho que se había establecido “para unos pocos”. Precisamente, son esos aires de renovación los que también van a marcar el tono de este encuentro. El término utilizado no es casualidad. Frente a la afloración de congresos y foros serios, La Banda Journalism Fest es una idea “de nosotros para nosotros”.

“Se trata de un encuentro ya que no nos queremos flipar. Somos un grupo de colegas que hemos tirado de contactos. Queremos quitarnos la pátina de algo formal que solo se puede hacer desde los estratos colegiales y académicos. Podemos plantearlo para que sea ameno y fresco”, puntualiza.

Aun así, las puertas están abiertas para aquellos profesionales “con mucha trayectoria” que quieran “venir y tomar apuntes”: “Están todos invitados”, añade López.

Llenazo, cartelazo y otros superlativos

Es cierto que en este “festival” no actúan ni Arcade Fire, The Strokes o the Machine (ya llegará el Cala Mijas), pero eso no ha evitado que las entradas se agotaran en menos de dos días. 150 localidades que serán ocupadas por jóvenes periodistas de toda Andalucía en la fábrica de Cervezas Victoria.

¿Por qué Málaga? El organizador explica que el centro más exacto de la comunidad era Antequera, pero el municipio no disponía del soporte requerido. De esta forma, la capital de la Costa del Sol presentaba las mejores comunicaciones con el resto de provincias: “Era más fácil que granadinos y sevillanos renunciáramos a nuestras ciudades (segunda opción) y fuésemos todos a Málaga”.

Álvaro confiesa la ilusión que ha despertado entre los responsables esta respuesta del gremio: “Es una ilusión ver que tanta gente quiere participar, sobre todo los chavales más jóvenes. Estamos sobrepasados porque es un proyecto que hemos desarrollado en nuestro tiempo libre”.

Según explica, esta iniciativa ha llegado a gente importante (¿alguien en Moncloa?) y otros referentes pop de aquellos años. Por ejemplo, los actores de doblaje de Bandolero, que han participado con la careta promocional del evento. "Como curiosidad, ya hay gente en otras comunidades queriendo emular la experiencia”, apunta Álvaro López.

La primera mesa de debate, que lleva por título Echar de menos el sur, contará con la participación de Miguel Ángel López, María Moya, Carlos Padilla, Pedro Ortega y Alba Asenjo. En segundo lugar intervendrán Carmen Carbón, Reyes Calvillo, José Manuel González-Rebolo, Sandra Sánchez y Carlos Rocha para la tertulia Quedarse en Andalucía. La inauguración del acto correrá a cargo de Paloma Jara y Álvaro López.

