Si bien algunas personas ya tienen sus décimos desde hace semanas, otras muchas esperan casi a última hora para ir a buscar su suerte. Así que, debemos decirte que todavía tienes tiempo para que te caiga un buen pellizco de euros pero siempre con cabeza. Así que, te decimos cómo comprar Lotería de Navidad online de forma segura para que no tengas ningún tipo de problema. ¡Qué tengas mucha suerte!

Elige las páginas oficiales para comprar la Lotería de Navidad online de forma segura

A pesar de que hoy en día son muchas las opciones que tenemos para comprar todo tipo de productos, siempre debemos dejarnos llevar por las páginas oficiales. Ya que de este modo sabemos que estamos en buenas manos y que nuestros décimos van a llegar sin ningún tipo de problema. La Administración oficial Lotería Manises es uno de esos lugares seguros que te aconsejamos. El motivo es porque se trata de una web muy sencilla a la hora de comprar ese número que es tan importante para ti. ¿No te ocurre que siempre te decantas por un número que no es otro sino una fecha importante? Son muchas las personas que solo quieren una cifra concreta. De manera que a través de una página como esta puedes ver si lo tienen disponible. Para ello, tan solo tienes que escribir el número en el buscador. Si lo tienen, te saldrá directamente y si no, te muestran otras alternativas que aún puedes comprar.

Claro que otra de las ventajas de comprar en la administración mencionada es que no sería la primera vez que el premio Gordo cayó en ella. Hay que decir que la Lotería de Navidad le tiene cariño a Manises y por lo tanto, tanto en el año 2012 como en el 2013 y en el 2018 repartió un sinfín de millones gracias al Primer Premio. Pero es que el Segundo Premio en la Navidad del 2011 también salió de esta administración y no han sido los únicos premios. Es una web muy sencilla, rápida y como no, segura porque es un punto de venta autorizado y con mucha suerte. ¿Te vas a quedar sin tu número?

Verifica la seguridad de la página

Otro de los puntos clave que debemos seguir es este. Porque aunque a veces parezca que estamos en una página oficial, no está de más que lo comprobemos de varias maneras. Una de las más recomendadas es mirar hacia la URL que suelen comenzar por ‘https’ o bien, nos muestran una especie de pequeño candado a su lado. Con estos detalles ya sabemos que estamos en buenas manos. Ya que, los ciberdelincuentes se encargan de imitar todo tipo de páginas casi al milímetro pero hay ciertos detalles que se les escapan y por ello, es vital que aprendamos a reconocerlos para evitar los fraudes que tanto pululan por internet.

Busca siempre los datos de contacto

Cuando estamos buscando una página real, nos encontraremos con los datos de la empresa o de contacto. Es decir, una dirección, un teléfono y diferentes vías para ponerte en contacto. Pues bien, siempre puedes levantar el teléfono y hacer una llamada para comprobarlo si las dudas te asaltan demasiado. Pero sino, con la dirección siempre puedes mirar en el mapa, que en ocasiones también suelen dejarte en la propia página. Cuando se esfuerzan en añadir tantos datos, sabemos que están poniendo de su parte la fiabilidad.

El décimo en formato electrónico

¿Sabías que en lugar de que te lo envíen a casa puedes optar por el décimo de Lotería de Navidad electrónico? Claro que para este formato todavía son muchas las dudas que comienzan a rondarnos. Pero hay que decir que un décimo electrónico es una de las maneras más seguras de comprar Lotería. Si para el sorteo de Navidad ya has gastado bastante, puedes tenerlo en cuenta para comprar Lotería del Niño que en breve, volverá a repartir suerte.

Dicho esto, volvemos al décimo electrónico y es que, al comprarlo se emite un certificado que te acredita como el propietario. Pero el décimo físico queda en la Administración de Lotería. De manera que esté bien custodiado. Si resulta ganador, sí que podrás cobrarlo como sucede con el décimo físico, además te enviarán un email para avisarte si has resultado ganador o si tienes algún que otro premio a modo de reintegro esperándote.

Elige lugares conocidos físicos y con reparto de premios anteriores

Sí, son muchos los lugares donde puedes encontrarte con venta de Lotería de Navidad online. Ya estamos comentando qué hacer para que el proceso de compra resulte de lo más seguro. Pues bien, otro de los puntos básicos es dejarnos llevar por esos lugares de renombre, que tienen su parte física desde siempre y que ahora nos permiten hacer la compra online. ¡Nada podrá salir mal! Porque sabemos que estamos en buenas manos, solo que en lugar de ir a esperar varias horas a una larga cola, hacemos todo el proceso desde la comodidad de nuestro hogar. Es más, si a ello se le suma que la Administración en particular ha repartido varios precios, como la mencionada en un primer momento de estas líneas, la tranquilidad recaerá sobre nosotros. No podemos evitar sentirnos más seguros o seguras y eso es algo que debemos tener en cada paso que demos y en cada compra que hagamos vía internet.

Porque cuando no lo hacemos así, corremos el riesgo de perder una buena cantidad de dinero y no solo en la compra de los décimos sino luego a la hora de reclamar el premio. Así que, no te la juegues de esta manera y deja que la suerte entre en tu casa por la puerta grande. ¡Seguro que este año es el tuyo! ¿A qué estás esperando?

