Canco Rodríguez: "En Feria, me he enamorado hasta de las palmeras"

El actor malagueño Canco Rodríguez recuerda la experiencia de ver los fuegos artificiales que anuncian el inicio de la Feria de Málaga a hombros de su padre como algo casi sacro. Fan de la olla loca, el Cartojal y los churros para cenar la noche, responde amablemente al cuestionario feriante de EL ESPAÑOL de Málaga.

¿Cuál es su mejor recuerdo de Feria? Ese que nunca olvidará.

Subido de niño sobre los hombros de mi padre viendo los fuegos artificiales, rodeado de desconocidos, mirando al cielo, como quien mira algo sagrado.

¿Su atracción favorita?

Siempre fue la olla loca. No podía para de reír mientras volaba de un lado a otro mientras sonaban las canciones típicas de la Feria de cada año.

¿Su caseta favorita?

La Jarana. Desde niño siempre ha sido la caseta a la que ha ido mi familia y donde he cantado, bailado y últimamente utilizo como oasis para relajarme y descansar del jaleo Ferial.

¿Es usted de Cartojal, o prefiere tener un buen despertar?

Soy de Cartojal, sin dudarlo. Únicamente lo bebo de año en año en la Feria de Málaga. Bien frío y bien acompañado.

¿Centro o Real? ¿Cree que son excluyentes o complementarios?

Ambos. Me gusta la Feria del Centro, es la que he vivido toda mi vida, donde he hecho nuevos amigos, donde me he enamorado, donde he aprendido a bailar sevillanas para poder acercarme a la chica que me gustaba… Tengo infinitos recuerdos. Y la Feria de noche siempre fue muy familiar, durante muchos años, hasta que me dio por trabajar pinchando disco en las casetas de los jovenzuelos y me daban las mil.

¿Ha sido usted de tener amores de Feria?

En Feria, me he enamorado hasta de las palmeras. Pero, por supuesto que he tenido amores que comenzaron en Feria… Siempre de día. Por la noche, entre carricoches, conciertos y bailoteos, me era más complicado.

¿La Feria se cierra con buñuelos, algodón de azúcar, papa asada, kebab o unos churros con chocolate?

Churros, sin duda. No hay otra opción.

¿Cuál ha sido su mejor concierto en la Feria? ¿Recuerda si fue gratis?

He vivido muchos conciertos en la Feria y no sabría cual decirte que ha sido el mejor: Kiko Veneno, Inmaculate Fools, Los delincuentes, Muchachito Bombo Infierno, Juan Perro… pero creo que me quedo con el concierto de Bunbury en el '98 presentando Radical Sonora. Primera fila. Camiseta rota. Mereció la pena.

¿Es de los que cena en casa antes de bajar al Real, prefiere cenar en casetas o es más del puesto de hamburguesería Uranga?

Siempre fui un fijo del Valdi. Comida, merienda y cena. Me llevaba el campero al Real. Como anecdota, poco antes de que lo cerraran, pude llevar a Sergi Llull y a Facu Campazzo para disfrutasen de sus camperos.

¿Sabe usted bailar, aunque sea un poquito, por malagueñas? O es de los que no sale de las sevillanas o el reggaeton…

No sé bailar nada, pero engaño muy bien con juegos de prestidigitación despistando a acompañante de baile.

¿Suele ir a las tómbolas o las casetas con juegos? ¿Se lleva el peluche a casa?

Suelo ir a las casetas de escopetillas. Disparar a los palillos es lo que más me gusta. Y siempre persigo el mismo premio, el peluche más feo de toda la Feria.

¿Se come el turrón del premio cuando lanza la moneda? ¿O lo guarda para las navidades?

Lo guardo y acumulo cantidades alarmantes en un cajón de casa que solo se abre para meter, nunca para sacar.

¿Apoya la guayabera como prenda estrella de la Feria tal y como explicó el alcalde? ¿Cuál es el atuendo ideal para ir a la Feria de Málaga?

Las guayaberas nunca pasarán de moda. Para mi, el atuendo ideal para la Feria es unos días mantener algo de vestuario folclórico, para mantener tradiciones, y otros de calle, cómodo pero sin perder la dignidad, el estilo y el respeto por la coherencia estilística. ¡¡Sin camiseta, (vete) a la Malagueta!!

