Feria de Málaga 2022: ¿Cuáles son las tendencias en los trajes de flamenca este año?

La Feria de Málaga da su pistoletazo de salida el próximo viernes por la noche y hay quienes ya han desempolvado los volantes y los lunares del armario. Muchos dicen que el traje de flamenca es una de las indumentarias regionales que más favorecen del mundo y que la moda flamenca es una de las que más se actualiza de un año para otro. "En Andalucía tenemos mucha suerte con tener el traje de flamenca y el mundo se está dando cuenta, solo hay que ver cómo desde Christian Dior eligieron Sevilla para su desfile", cuenta a este periódico Moisés Guerrero, de Viva la Feria.

Dos años sin feria han hecho que muchas mujeres opten por acudir estos días a las tiendas de moda flamenca en busca de un nuevo look a estrenar la próxima semana acorde a las tendencias que este año reinarán en el Real.

En primer lugar, el rojo seguirá siendo el color estrella una temporada más por enésima vez. Es un clásico con el que no fallar jamás y que hace de la mujer flamenca una figura elegante y estilosa.

Moisés Guerrero, de Viva la Feria. Amparo García

Sin embargo, lo que será clave esta feria será, sin duda, la explosión de color, las combinaciones curiosas, o el colorblock, como los expertos llaman a arriesgar en la mezcla de colores. Si en las pasarelas vemos cómo se combina el verde lima con el fucsia o el azul eléctrico con el naranja, no será menos en la moda flamenca, donde combinaciones como el turquesa y el fucsia, el verde agua y el naranja o el buganvilla y el amarillo serán todo un éxito.

Vestido amarillo y pendientes buganvilla. Amparo García

Pero ojo, la clave de saber combinar estos colores con clase viene de saber darle la importancia que merece al complemento. "Lo de llevar todos los complementos del mismo color ya no se lleva nada. ¿Complementos monocolores? ¡De eso nada! Cuánto más color, mejor. La gente quiere alegría después de dos años", expresa Guerrero. Así, añade que se están empezando a tomar algunos complementos clásicos de otras ferias como el mantoncillo. "En Sevilla no concibes vestido sin su mantoncillo y aquí, desde hace un tiempo atrás, no falla", dice.

En cuanto a estampados, si hubo un momento en el que del lunar no salíamos, poco queda de ello. Aunque siguen siendo protagonistas, los estampados de cachemir, florales, o incluso con el plumeti como base, son una gran opción para estas fiestas.

El mantoncillo acompañando a los clásicos lunares. Amparo García

Respecto a la longitud de los vestidos, Moisés reconoce que para las mujeres reinan los vestidos largos con mangas y para las más pequeñas de la casa los cortitos. "Aunque nuestra línea de faldas flamencas también es todo un éxito puesto que dan mucho juego", añade.

Los hombres seguirán apostando, según Guerrero, por los colores clásicos como el gris, el azul o el marrón. "La moda de hombre está en auge. En concreto, las nuevas generaciones se están animando a vestirse después de varios años cuidando a sus animales con mucho mimo. Ahora hay que lucirlos en la Feria de Málaga", zanja

Sombreros de caballero. Amparo García

