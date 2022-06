Miguel, de futbolista a míster Málaga: "Lo más parecido a desfilar que había hecho era salir al campo"

Quedar tercer finalista y conseguir el título al mejor cuerpo en el certamen de míster España celebrado en Pineda del Mar es para él toda una victoria. El veleño Miguel Guerrero, futbolista del Vélez FC, comenzó esta aventura en el mundo de los concursos de belleza en marzo, cuando Luisma Gómez, de la delegación de Málaga, le propuso que se presentara al certamen de míster Málaga por su municipio. "Me coincidía con las vacaciones en el equipo y no me lo pensé. Al final no me arrepiento, la experiencia ha sido espectacular, un 10", declara Guerrero a EL ESPAÑOL de Málaga.

Fue algo muy rápido. En marzo se lo proponen y el 4 de junio se corona como míster Málaga en la gala celebrada en Rincón de la Victoria. "Después tuvimos cinco días de preparación y al quinto día ya estábamos en Pineda del Mar. Algo súper rápido y espontáneo", explica.

Esa espontaneidad no afectó demasiado al paso por el concurso del veleño, que se lo tomó con mucho entusiasmo pese a que algunos de sus compañeros llevaban en la mochila un año de preparación.

"Otros ya saben que van a presentarse el año que viene. Yo lo más parecido a desfilar que había hecho había sido salir a un campo de fútbol", dice entre risas. Igualmente, reconoce que en los pocos días Carmen y Luisma, de la delegación malagueña, lo han asesorado estupendamente, "especialmente en temas de oratoria y pasarela". De igual forma agradece a Cres del Olmo, el director del certamen, su confianza.

¿Se parecen el mundo de los certámenes y el del fútbol? Míster Málaga asegura que no, que son "mundos muy diferentes, pero con una pequeña similitud". "Al certamen sales solo a competir por ti mismo, sin un equipo. Mientras que en el fútbol tienes a un equipo y a un cuerpo técnico apoyándote. Pero en el fondo, la convivencia con el resto de mis compañeros es algo muy similar al ambiente de un equipo, algo muy sano", contesta.

De ambos concursos, a sus 28 años, se lleva la lección de que "cada cual es de su padre y de su madre y siempre tiene algo positivo". "Yo, además, me llevo de esta experiencia el haber aprendido muchísimo de modelaje, un mundo desconocido para mí", añade.

Respecto al futuro, Miguel confiesa que es una persona a la que le gusta salir mucho de su zona de confort y que adora la aventura. "Igual que no me lo había planteado nunca, si me dan la oportunidad otra vez, ¿por qué no? He conocido a mucha gente interesante y ha sido una experiencia preciosa", cuenta.

No cree que si se presenta de nuevo vaya a quedar en mejor puesto con más preparación. "Al final decide el jurado. Lo mismo este año he convencido, pero el año que viene, por lo que sea, no caigo tanto en gracia respecto a la competencia. Nunca se sabe", remarca.

Al que critica los certámenes... "que se presente a uno y lo viva con nosotros". "En cuanto conozca a todos, compañeros y organización, se dará cuenta de que no es algo artificial y que se valora más de lo que se creen cómo es cada uno más allá de su físico", zanja.

