Álvaro, el héroe que salvó a una niña en una playa de Marbella: "Podría haber sido una tragedia"

Iba a ser un día de playa como otro cualquiera para la pareja que conforman Álvaro y Carmen. A eso de las cinco de la tarde de este lunes 23 de mayo acudieron a la playa de la Bajadilla, en Marbella, junto a Pablo, el hijo de ella.

Cuando se instalaron en la toalla, la familia se dio cuenta de que a la altura de una de las boyas que tiene la playa había "una cabecita" que, con el fuerte oleaje, era incapaz de identificar. "Al principio no sabíamos si era una persona mayor o un niño", cuenta a este periódico Álvaro.

Fue entonces cuando Pablo pudo percibir los gritos de auxilio, con mucha dificultad, puesto que las olas rompían con fortaleza cuando se estaba bañando. "Pablo nos dijo que creía que estaba pidiendo ayuda y mi mujer me dijo que me tirara sin pensarlo", cuenta Álvaro que trabaja en una empresa de ascensores. "No sé de primeros auxilios, pero siempre he sabido nadar porque me he criado aquí en Marbella desde siempre. También ayudó la adrenalina del momento", relata.

Cuando llegó a la altura de la "cabecita", se dio cuenta de que se trataba de una niña pequeña de seis años. Solo pedía ayuda, cansada de mover las piernas y los brazos para evitar que el mar la engullera. "Fue muy valiente. Aguantó mucho", añade Álvaro. Cuando consiguió agarrarla a su cuello, la pequeña se tranquilizó un poco y no paró de agradecerle su acto de buena fe.

"Hubo un momento, llegando a la orilla, que la solté. Yo también estaba muy cansado. La pobre me dijo que no la soltara. Estaba muy asustada", cuenta el héroe. En el tránsito hacia la orilla, fue cuando la madre de la menor fue consciente de lo que le había pasado a su hija, según la familia de Álvaro.

"Menos mal que nos dimos cuenta, porque podría haber sido toda una tragedia. La madre llegó hasta a besarme la mano en agradecimiento", zanja Álvaro, feliz de que finalmente todo quedara en un susto, puesto que la niña no requirió de ayuda médica y la tarde siguió con normalidad en esta playa marbellí.

En el momento del suceso no había ningún socorrista en la playa, según relata Álvaro. Desde el Ayuntamiento de Marbella lo confirman. Fuentes del consistorio explican que el servicio de socorrismo está operativo desde Semana Santa, cuando estuvo todos los días disponible. Desde esa fecha también los fines de semana. Una vez que comience junio y hasta finales de septiembre, habrá servicio todos los días, con 50 efectivos en total en las playas de Marbella.

