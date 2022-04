Masi y Ángela González, juntas en ‘La Primavera’: una sobredosis de alegría y dulzura hecha canción

Ángela González ha vuelto a hacerlo. La malagueña ha enamorado a todos con La Primavera, el sencillo que lanzó el pasado 8 de abril, coincidiendo con su cumpleaños y con la estación, de la mano de otra de las chicas de moda, la actriz, cantante, creadora de contenidos y locutora, Masi.

González se muestra contenta con la acogida del tema, "el más escuchado hasta el momento". "No me pongo medallas, tiene sentido que sea así porque Masi es famosa y por ella lo ha escuchado más gente. Se lo agradezco mucho porque fue ella la que se ofreció casi a hacer la colaboración súper contenta", reconoce con honestidad la autora del tema.

No se conocían físicamente, pero sí por redes sociales. Un día, Masi fue Trending Topic (tema tendencia) en Twitter y, de repente, Ángela pensó que la chica le sonaba mucho. Investigando, dio con que Masi le seguía desde hace tiempo y que habían charlado por mensajes directos de Instagram en alguna ocasión. "Como ella en Instagram se llama María Isabel, no caía, pero me sonaba mucho por los 'me gusta' y los comentarios", añade.

Masi y Ángela en el vídeo. Samuel La Ventana

Todo quedó ahí, hasta que un día Masi subió que le gustaba El Kanka. Fue entonces cuando a González se le encendió la bombilla y decidió proponerle a Masi si quería cantar con ella 'La Primavera', un tema que tenía guardado y que podía encajar con su estilo. "Fue un poco por la cara, pero ella no se lo pensó, se puso muy contenta porque le encanta cantar y siempre muy agradecida. Es genial", dice Ángela.

Tras la propuesta, había que ponerse en marcha. Ambas tenían claro que la canción se iba a grabar fuese de la manera que fuera. Sin embargo, un cúmulo de casualidades fue clave para que pudieran grabarla juntas.

Coincidió que Masi tenía una fecha con su obra 'No me toques el cuento' en un teatro de San Fernando, a tan solo unos minutos de la casa de Ángela y Fernando, su pareja y productor. "Fue el 4 de marzo, una fecha perfecta para que saliera el 8 de abril. Cuadraba con las tres semanas de antelación que piden en Spotify antes de subir un tema. Por motivos del teatro de San Fernando, la obra de Masi se canceló una semana antes de actuar, pero ella acabó viniéndose igualmente. Lo pasamos muy bien", relata.

Así, el videoclip se lo encargaron a su amigo Samuel La Ventana. "Yo solo llevaba la idea de que tenía que salir con el top de croché que hice sin ningún tipo de medida ni nada. Estoy haciendo croché desde hace un año", dice la joven. Finalmente, Samuel enfocó la idea del vídeo hacia el crecimiento personal y jugó con el concepto del croché a través de los planos con hilos de colores y con el top de Ángela.

En el vídeo vemos cómo ambas evolucionan hacia la felicidad de estar a gusto, en casa, "en la madriguera". Cuando habla de "la madriguera" en el tema es un claro guiño a la canción de Levante de Fernando Macías. El tema habla al final del amor cuando estás en un momento estable. "Estaba acostumbrada a vivir relaciones inestables, que no tóxicas, y a ir de un lado para otro buscando lío. Sin embargo, cuando conocí a Fernando me di cuenta de que me apetecía estar estable y encontrarme 'tranquilita' y relajada", declara.

Ángela en el vídeo. Samuel La Ventana

Del futuro, Ángela no sabe qué esperar, pero cree que 2022 es el año de empezar "en serio" en la música una vez que haya acabado los estudios. Se encuentra finalizando el trabajo final y haciendo prácticas como diseñadora gráfica de la empresa Mr. Puterful.

Mientras tanto, conciertos junto a Fernando Macías (el viernes estarán en la sala Búho Real de Madrid) y luchando contra "la incertidumbre del futuro". "Se me da fatal y me genera ansiedad, soy intolerante a la incertidumbre. No tengo claro si marcharme a Sevilla o a Madrid, si volver a Málaga... lo que sea será en el momento que tenga que ser y lo que a mí me apetezca hacer, eso seguro", zanja.

