'Andalucía': el video de MaaCharly, rodado por un exalumno de la UMA, que enorgullece a nuestra tierra.

Andalucía es un cante a la tierra donde nació y se crio MaaCharly, una joven artista almeriense de tan solo 23 años. En este tema, trata de mostrar el orgullo de ser andaluz, por la cultura, las costumbres y el arte del que gozamos los 365 días del año.

La letra, con guiños al himno de Andalucía, trata de transportar al espectador por las ocho provincias mencionando lo más significativo de cada una de ellas. También hace referencia a algunos artistas y personas importantes con el objetivo de romper con los tópicos que se generan en otras provincias sobre la población andaluza.

Pese a la juventud de la artista almeriense, esta es la cuarta canción de su carrera y reconoce que no podía esperar más para hacerle un homenaje a su tierra. "Me siento muy orgullosa de ser andaluza y quería mostrarle al mundo el arte que tenemos y lo bien que lo pasamos", cuenta la artista. Cree que es una invitación a la gente para visitar Andalucía y sus rincones y también una forma de contestar a todos "aquellos que no toman a los andaluces en serio".

La música trata de combinar lo tradicional con lo moderno, de ahí la fusión del rap con el flamenco. En la producción, Big Kilombo y Loquito Cohete consiguieron crear un ritmo pegadizo en el que la guitarra flamenca toma un papel fundamental. A su vez, los jaleos flamencos están interpretados por las flamencas de la escuela de baile Las Flores de mi Patio, de Adra, en Almería.

El videoclip se ha grabado durante dos días en las provincias de Granada, Málaga y Almería, que por su proximidad, ha permitido que Andrei Stefan Balog, el director del videoclip, consiguiera transmitir en el poco tiempo de grabación lo que la letra de la artista almeriense cuenta. Andrei cuenta que “nada de esto hubiese sido posible sin la participación y compromiso de todas las personas que han puesto su granito de arena” ya que todos los figurantes y espacios que aparecen en el video lo han hecho por amor al arte a nuestra tierra y por mostrar su apoyo a la artista. Karen Guijarro, ayudante de dirección destaca lo importante que es gestionar el tiempo y a todas las personas implicadas y más si se cuenta con un equipo de producción de tan solo dos personas.

Andrei grabando al equipo del videoclip. E.E

La grabación en Granada se realizó en el Centro Ecuestre Vega Baja (Chauchina), donde Rogelio Granados mostró una serie de caballos de sangre andaluza, también en el Mirador de San Miguel donde los bailarines y acróbatas prepararon una coreografía para el estribillo y finalmente en la Plaza Nueva, donde la bailaora y coreógrafa Irene Granados nos abre las puertas de Andalucía, siendo uno de los hilos conductores del videoclip, representando en cierta manera a Andalucía.

El equipo de grabación llegó a Málaga con el tiempo justo para grabar el atardecer en Sacaba y representar los bonitos atardeceres de nuestra tierra. Finalmente, también se realizaron algunas grabaciones en el término municipal de Villanueva del Rosario, donde reside el director Andrei Stefan Balog, antiguo alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga.

Finalmente, en el segundo día de grabación se rodó en Adra (Almería) dónde crecieron MaaCharly (María de los Ángeles Fernández Vargas) y el director del videoclip. Allí contaron con la ayuda de Isa Vargas, directora de la escuela de baile Las Flores de mi Patio que les cedió el espacio y se prestaron a realizar unos bailes. También visitaron los invernaderos almerienses, la huerta de Europa, grabaron el galope de un caballo en las bonitas playas y mostraron la tradición y los juegos andaluces con la participación de doce niñas y niños.

