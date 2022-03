Sombra Doble, el grupo malagueño que "sepultó al 'indie' español en un pueblito de Soria", vuelve

Sombra Doble es una banda de versiones. ¿Una más? Una más, quizá, pero ¿diferente? No todos los grupos pueden presumir de ser los enterradores de un estilo musical. Y así de orgullosos se presentan en su nuevo show que se presenta este sábado, 5 de marzo, en la sala Cochera Cabaret, Yo sepulté al indie español en un pueblito de Soria. El nombre no puede ser más evocador. Y es que gusta tanto un muerto que para este sábado no quedan entradas... y ya tienen una segunda fecha, el 18 de marzo.

En conversación con EL ESPAÑOL, el líder de la banda, Ale Sandino, también conocido como Ale Rocanrol en su faceta artística, recuerda -incluso con cariño- el origen de este curioso título: "El verano pasado, tras una de nuestras giras por el norte, acabamos tocando en San Esteban de Gormaz -el ya famoso pueblito de Soria-. Abarrotamos la plaza del pueblo y disfrutamos de unos de los mejores conciertos del viaje. El destino quiso que entre el público estuviera el crítico cultural de un conocido portal de noticias".

El crítico "decidió usar el evento para reabrir el aburrido debate sobre lo que es indie y lo que no" utilizando al grupo malagueño como punching ball sobre el que dejar caer sus golpes hacia el estilo musical. Sandino, además, recuerda que esta fue su primera crítica en un medio: "No está nada mal", ríe.

Sombra Doble está compuesto por seis jóvenes que "asumimos con orgullo el honor de ser los homicidas del género". Por eso este sábado le darán al indie español "el épico réquiem que se merece" y lo harán "a lo grande, como nos gusta hacer las cosas", reconoce Sandino.

Y no será un funeral cosa de un solo día, no. Lo de Málaga en la sala Cochera Cabaret es sólo el inicio de ese funeral que afirman "estará cargado de misterio, terror y, como siempre, de una selección brutal de versiones del pop-rock actual, ese que tanto desmerece a los legendarios indies".

Incluso Sandino incluye una amenaza para aquellos que lloran por la muerte del indie y es que con esta gira "esperamos volver a viajar a muchas ciudades y pueblos españoles este año".

Mucho buen rollo es lo que promete esta banda de versiones: "Nos reiremos mucho de la muerte, del indie, de la crítica musical y de la madre que la parió", concluye Sandino.

Cartel del concierto de versiones para el día 18 de marzo. Sombra Doble

En la gira Yo sepulté al indie español en un pueblito de Soria sonarán éxitos de Vetusta Morla, Izal, Leiva, Lori Meyers, Miss Caffeina, Supersubmarina, La Casa Azul, Iván Ferreiro, El Kanka, Carlos Sadness, El Columpio Asesino, La La Love You o Rigoberta Bandini, entre otros. ¿Qué es indie y qué no? Para eso habría que apoyar el codo en la barra de la sala Cochera Cabaret... pero no quedan entradas para este sábado. La siguiente fecha está ya anunciada: el 18 de marzo en el mismo sitio.

