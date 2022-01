5 pizzerías de Málaga para comer con la familia antes de ver la cabalgata

Encontrar un lugar en el que salir a comer, todos juntos, en compañía de los niños, como antesala a la cabalgata de Reyes, suena a una bonita jornada familiar. Sin embargo, poner a todos de acuerdo acerca de adónde ir, quizá es una tarea complicada. ¿Algo de pescado? ¿Unos arroces? ¿Tapear? Dentro de todas las opciones existentes, hay una que posiblemente logre los apoyos necesarios entre pequeños y adultos: las pizzerías. Sabores tradicionales con platos aptos para todos los paladares.

Puede que el presidente del Gobierno no vaya a visitar ninguno de estos restaurantes, pero seguro que en ellos va a encontrar unas pizzas tan cojonudas como la de Luna Rossa. Aquí te dejamos una lista con cinco restaurantes italianos para disfrutar en Málaga capital.

IlMuseo Pizzería

Situada en la avenida Pries, este restaurante italiano con sello malagueño se ha convertido en una opción muy demandada entre los amantes de la comida mediterránea. Con una decoración moderna y elegante, la oferta gastronómica pasa por una amplia carta (algo típico en este tipo de locales) con varias opciones entre los entrantes, ensaladas, pizzas, a marennas (entrante a base de pan condimentado) y, como no, los postres.

"Nuestra especialidad es una deliciosa pizza creada con la genialidad y la pasión que derivan de nuestra masa tradicional napolitana y los mejores sabores malagueños", afirman desde el restaurante.

Terra Mía

Se trata del clásico restaurante italiano vinculado intrínsecamente a Nápoles, más incluso que el cardenal Voiello de Sorrentino. "Visitar Terra Mía es viajar durante unas horas a los pies del Vesubio mientras degustas una auténtica mozarela de búfala, un plato de pasta fresca o sus espectaculares pizzas creadas a mano de verdaderos pizzeros napolitanos", aseguran desde el negocio.

Este proyecto ha asentado su primer restaurante en Málaga y cuenta con un local en Molina Lario y otro en la plaza del Carbón. Tiene una carta amplia y variada, en la que puedes encontrar platos maravillosos entre la pasta o la ensalada. Aunque si eres de los que te dejas aconsejar, no te pierdas la pizza Mortadella (con mozarela, salsa de pistachos, mortadela de Bologna y parmesano) o la Gaeta (con aceitunas y salami picante).

O Mamma Mía

Los orígenes de esta cadena de restaurantes italianos se remontan a los primeros años de la década de los 70, cuando Sergio Bracci llega a Fuengirola "después de una amplia andadura profesional en el mundo de la restauración". Desde O Mamma mía relatan que aquella aventura tuvo lugar en un momento en el que a España todavía no había llegado "el boom de las pizzerías".

En 1972 inaugura la primera O Mamma Mia en Fuengirola, y comienza a expandirse por distintos municipios de España. La ciudad de Málaga cuenta con cuatro restaurantes bajo este sello italiano; en Teatinos, Cerrado de Calderón, Muelle 1 y en la avenida Príes.

Especialmente reseñable el ambiente italiano que se respira en este último local. Las fotografías, la decoración, la cercanía y por supuesto, la comida, te trasladarán al país vecino durante unas horas. No olvides pedir alguna de sus ensaladas como entrante; no defraudan. Si quieres disfrutar de un lugar histórico que, además de la experiencia que supone llevar décadas vinculado con Málaga, ha mantenido todo el sabor de la tierra, O Mamma mía no puede faltar en tu lista, Capisci?

Pizzamore

Cualquiera que sea un amante de las pizzas sabe que este lugar ocupa un puesto importante dentro de este ranking. Buena localización (calle Álamos), con comida rica y propuestas gastronómicas muy interesantes, algo que hace incrementar la incertidumbre a la hora de pedir.

Además de todas las opciones integradas dentro de las pizzas clásicas, puedes encontrar algunas creaciones tan divertidas como la Cacciatora (muslo de pollo marinado 12 horas en su aliño y cocinado a fuego lento, aceitunas negras, panceta, mozarela ahumada y pimentón dulce), Selvatica (mozarela, crema de búfala con toque de trufa, porchetta casera cocinada en horno de piedra, setas pioppini y parmesano), o la Torera, de toro deshilachado en su jugo, cebolla roja asada, rúcula y crema de queso emmental.

Pizzapino

El tradicional restaurante italiano en el que sabes lo que te vas a encontrar. Y seguramente ese sea el gran valor añadido con el que cuentan los establecimientos especializados en esta comida. Platos ricos que te pueden trasladar a la clásica escena de película en la que la mamma remueve la salsa de ragú antes de que la familia comienza a llegar y se siente a la mesa.

Situada en La Malagueta, se trata de una opción genial de la que disfrutar después de dar un paseo por el Palmeral y el Muelle 1. Después de pedirte una pizza prosciutto, podrás ir directamente al Ayuntamiento a saludar a Sus Majestades de Oriente.

